Zavrelo zaradi 'nacističnega piva': Sramota!

Lastnik trgovine, kjer je bilo sporno pivo naprodaj, se je zdaj znašel v policijski preiskavi. V pivovarni pa vztrajajo, da noben od simbolov, ki so na pločevinki, v Nemčiji ni uradno prepovedan.

Lastnik znamke Deutsches Reichsbräu Tommy Frenck, sicer tudi nekdanji politik, je pivo lansiral v začetku leta, skupaj z drugimi simboli nemške skrajne desnice pa ga večinoma prodaja na spletu.

V mestu Kloster Vessra ima tudi lokal, nad katerim vseskozi bdita tudi policija in obveščevalna služba, saj naj bi bil znano zbirališče desničarskih skrajnežev, poroča DW.

Pivo, ki se je prodajalo po 18,88 evra - torej številke predstavljajo še kodo za "Adolfa Hitlerja" in "Heil Hitler", je na policah v četrtek opazil lokalni konservativni politik Götz Ulrich, ki je na Facebooku objavil tudi fotografije spornega piva in pripisal, da ga je "neizmerno sram", da je kaj takšnega sploh naprodaj - in to še v času, ko svet obeležuje 75. obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz. Da je vse skupaj velika "sramota" so se strinjali tudi številni drugi komentatorji.

"Najhuje pa je, da se je odlično prodajalo,"je dodal Ulrich in opozoril, da se ljudje očitno ne sramujejo več krute zgodovine in za njene neslavne ostanke celo zapravljajo denar. Spornega piva sicer v trgovini ni več mogoče kupiti.