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Zavrelo zaradi Zelenskega: 'Napaka je hujša od zločina!'

Varšava, 23. 06. 2026 06.25 pred 28 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Volodimir Zelenski

V poljski politiki še naprej odmeva odločitev predsednika Karola Nawrockega, da ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu odvzame najvišje poljsko državno odlikovanje. Potem ko je Zelenski odlikovanje vrnil po pošti in so svoja priznanja začeli vračati tudi nekateri ukrajinski politiki, se je spor preselil v sam vrh poljske politike.

Premier Donald Tusk je predsedniku očital, da je z odločitvijo storil strateško napako, ki lahko škodi tako Poljski kot Ukrajini. Po njegovem mnenju spor ne prinaša političnih koristi nobeni strani, koristi pa predvsem Rusiji.

"Zapletanje v politični spor med poljskimi in ukrajinskimi politiki je strateška napaka, ki bo obe strani stala poslovno, geopolitično in ugledno," je zapisal Tusk. Ob tem je citiral francoskega diplomata Talleyranda, da je v politiki 'napaka včasih hujša od zločina'.

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Spor se je začel konec prejšnjega tedna, ko je Nawrocki Zelenskemu odvzel red belega orla, najvišje poljsko državno odlikovanje, ki ga je ukrajinski predsednik prejel leta 2023 za zasluge pri obrambi Evrope in krepitvi poljsko-ukrajinskih odnosov po začetku ruske invazije.

Povod za odvzem je bila odločitev Zelenskega, da eni od ukrajinskih vojaških enot podeli častni naziv Ukrajinske uporniške armade (UPA). Organizacija v Ukrajini velja za simbol boja za neodvisnost, na Poljskem pa jo povezujejo z množičnimi poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno.

Toda za sporom se skriva tudi širše vprašanje. Poljska vlada si želi ohraniti vlogo ene ključnih evropskih zaveznic Ukrajine ter pomemben vpliv pri njeni povojni obnovi. Prav zato je Tuskova vlada na odločitev predsednika reagirala precej ostreje, kot je običajno pri sporih glede zgodovinskih vprašanj.

V Varšavi namreč opozarjajo, da bi lahko zaostritev odnosov ogrozila politični vpliv Poljske v Kijevu in oslabila položaj poljskih podjetij pri prihodnjih projektih obnove Ukrajine.

Donald Tusk
Donald Tusk
FOTO: AP

Je pa tudi veliko takšnih, ki potezo predsednika podpirajo in menijo, da je narobe ravnal Zelenski - in zbudil duhove preteklosti. UPA, oborožena formacija, je med drugo svetovno vojno delovala pod okriljem Organizacije ukrajinskih nacionalistov Stepana Bandere. V Ukrajini jo del javnosti vidi kot simbol boja za neodvisnost in odpora proti sovjetski oblasti, zato se njeni pripadniki pogosto pojavljajo v zgodovinskem in vojaškem spominu države.

Na Poljskem je pogled povsem drugačen. UPA je namreč odgovorna za pokole poljskega prebivalstva na območju Volinije in vzhodne Galicije med letoma 1943 in 1945. Po ocenah zgodovinarjev je bilo ubitih okoli 100.000 poljskih civilistov. Poljski parlament je te dogodke že leta 2016 uradno opredelil kot genocid.

Prav zato je odločitev ukrajinskih oblasti, da vojaško enoto poimenujejo po "junakih UPA", v Varšavi sprožila burne odzive. Predsednik Karol Nawrocki je prepričan dejal, da "zgodovinska resnica ne more biti predmet pogajanj". Po njegovem mnenju Poljska ne more spregledati odgovornosti UPA za množične poboje poljskih civilistov, ne glede na današnje politično in vojaško zavezništvo med državama.

Ob tem pa še velja poudariti, da Nawrocki, ki je pred vstopom v politiko vodil poljski Inštitut za narodni spomin, že več let zagovarja stališče, da mora Poljska pri odnosih z Ukrajino vztrajati pri zgodovinski odgovornosti pokole med drugo svetovno vojno. 

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