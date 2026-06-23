Zavrelo zaradi Zelenskega: 'Napaka je hujša od zločina!'

Premier Donald Tusk je predsedniku očital, da je z odločitvijo storil strateško napako, ki lahko škodi tako Poljski kot Ukrajini. Po njegovem mnenju spor ne prinaša političnih koristi nobeni strani, koristi pa predvsem Rusiji. "Zapletanje v politični spor med poljskimi in ukrajinskimi politiki je strateška napaka, ki bo obe strani stala poslovno, geopolitično in ugledno," je zapisal Tusk. Ob tem je citiral francoskega diplomata Talleyranda, da je v politiki 'napaka včasih hujša od zločina'.

Spor se je začel konec prejšnjega tedna, ko je Nawrocki Zelenskemu odvzel red belega orla, najvišje poljsko državno odlikovanje, ki ga je ukrajinski predsednik prejel leta 2023 za zasluge pri obrambi Evrope in krepitvi poljsko-ukrajinskih odnosov po začetku ruske invazije. Povod za odvzem je bila odločitev Zelenskega, da eni od ukrajinskih vojaških enot podeli častni naziv Ukrajinske uporniške armade (UPA). Organizacija v Ukrajini velja za simbol boja za neodvisnost, na Poljskem pa jo povezujejo z množičnimi poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno. Toda za sporom se skriva tudi širše vprašanje. Poljska vlada si želi ohraniti vlogo ene ključnih evropskih zaveznic Ukrajine ter pomemben vpliv pri njeni povojni obnovi. Prav zato je Tuskova vlada na odločitev predsednika reagirala precej ostreje, kot je običajno pri sporih glede zgodovinskih vprašanj. V Varšavi namreč opozarjajo, da bi lahko zaostritev odnosov ogrozila politični vpliv Poljske v Kijevu in oslabila položaj poljskih podjetij pri prihodnjih projektih obnove Ukrajine.

Donald Tusk FOTO: AP