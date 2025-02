Zavrnil injekcijo in električni stol: izbral metodo, ki je niso uporabili 15 let

"Če bi izbral smrtonosno injekcijo, bi tvegal počasno smrt, kot se je to zgodilo trem moškim, ki jih je Južna Karolina usmrtila od septembra in ki jih je Brad poznal. Ostali so živi, privezani na nosila, več kot 20 minut," je dejal Sigmonov odvetnik.

Sigmonova usmrtitev je predvidena za 7. marec. Je prvi zapornik v Južni Karolini, ki se je odločil za usmrtitev s strelskim vodom namesto smrtonosne injekcije ali električnega stola. Od leta 1976 so v ZDA na tovrsten način usmrtili le tri zapornike, vse v zvezni državi Utah, zadnjo takšno usmrtitev pa so izvedli leta 2010.

Sigmon je bil leta 2001 obsojen na smrt zaradi umora staršev svojega nekdanjega dekleta. Z bejzbolskim kijem ju je napadel na njunem domu in ju pretepel do smrti. Nato je ugrabil še svojo nekdanjo partnerko, a je ta uspela pobegniti. Med begom je streljal nanjo, a zgrešil. "Če je jaz ne morem imeti, je ne bo imel nihče drug," je po poročanju ameriških medijev dejal med zaslišanjem.

Če ga bodo marca usmrtili, bo Sigmon postal najstarejši usmrčeni zapornik v Južni Karolini po letu 1976, ko je ta zvezna država ponovno uvedla smrtno kazen.

Njegovi odvetniki se lahko sicer še pritožijo na vrhovno sodišče in zahtevajo odložitev usmrtitve. Trdijo namreč, da so bili Sigmonovi odvetniki v času sojenja pred več kot 20 leti neizkušeni in poroti niso predstavili Sigmonovih duševnih težav in težkega otroštva, kar bi lahko vplivalo na njegovo razsodnost pri storjenem zločinu.