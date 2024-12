Zavrnili razveljavitev Trumpove obsodbe zaradi ponarejanja dokumentov

Newyorška porota je Donalda Trumpa spoznala za krivega v vseh 34 točkah obtožnice ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom 130.000 dolarjev pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu. Plačilo je pred predsedniškimi volitvami leta 2016 za Trumpa izvršil njegov nekdanji odvetnik Michael Cohen, ki je bil tudi zaradi tega pred leti obsojen na zaporno kazen.

Sodnik Juan Merchan je izrek kazni najprej preložil zaradi bližine predsedniških volitev, po volitvah pa zaradi tega, ker je zmagal Trump, čigar odvetniki so ubrali dve poti za razveljavitev odločitve porote. Najprej so to zahtevali zaradi odločitve vrhovnega sodišča o imuniteti, vendar je Merchan v ponedeljek razsodil, da plačilo pornografski igralki za molk ne spada v uradne predsednikove dolžnosti, ampak za Trumpovo zasebno dejanje.

Trumpovi odvetniki se bodo na to odločitev pritožili, hkrati pa so vložili še zahtevo, da Merchan sodbo porote razveljavi, ker je bil Trump izvoljen za predsednika in bi nadaljevanje postopka ter izrek kazni ovirala njegovo delo. Merchan se o tej zahtevi še ni odločil.

Trump je sicer pred Merchanom, ki mu lahko izreče zaporno kazen ali le opomin, varen vsaj štiri leta, saj se tudi tožilstvo Manhattna strinja, da bi morali z izrekom kazni počakati do izteka Trumpovega mandata. Pri obsodbi pa vztrajajo, ker je razveljavitev odločitve porote preveč nevaren in skrajen ukrep.