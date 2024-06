Zavrnili so mu azil, posilil je 14-letnico, a deportirati ga ne morejo

Evropske volitve v Nemčiji so se razpletle slabo za vladajočo koalicijo in presenetljivo dobro za skrajno desno AfD, ki jo je pretresala vrsta škandalov, a resnih posledic očitno ni bilo. Po volitvah so se mnogi analitiki spraševali, kako je mogoče, da je AfD dobila toliko glasov in zakaj jih je dobila veliko med mladimi. A tudi zaradi naslednjega primera mnogi pravijo, da se bo morala oblast v Nemčiji – in še kje – najprej zazreti globoko vase, če želi razumeti jezo ljudi in njihovo umikanje proti ekstremni desnici.