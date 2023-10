Zavrnili so mu dopust, vseeno odšel na smučanje: zbolel in izgubil službo

A je 7. januarja odprl bolniško, 10. januarja pa je zaradi višinske bolezni pristal na urgenci v Albertvillu, odkoder so ga premestili v bolnišnico Chambery v Franciji. V bolnišnici je ostal do 15. januarja, nato pa se je z avtobusom vrnil na Hrvaško.

Banka mu je, ko se je vrnil v službo, izročila izredno odpoved. Za njim so namreč poslali zasebnega detektiva, ki je zbral dokaze, da je zaposleni izvedel načrtovano potovanje v Francijo kljub neodobrenem dopustu. "Sploh ni zbolel, sploh pa ni zbolel 7. januarja, saj je ta dan preživel na smučišču. Delavec je bolniško odprl z namenom, da realizira svoj načrt zasebnega potovanja in da ne glede na obveznost dela odpotuje in se odpočije," je trdila banka.

Ko je izvedel, da je banka odredila nadzor nad njegovo bolniško odsotnostjo, je delavec začel zbirati medicinsko dokumentacijo, ki bi dokazala upravičenost bolniške odsotnosti. Banka je na sodišču trdila, da, ker je bolniško odprla zdravnica družinske medicine iz Zagreba, medtem ko je bil on v Franciji, ne more imeti nobenih pravnih posledic. Prav tako je banka nasprotovala verodostojnosti medicinske dokumentacije. Banka je trdila, da ni logično, da bi na smučišče v Franciji delavec z avtobusom odšel le za vikend, prav tako ni priložil vozovnice, ki bi dokazala, da se je imel v Zagreb namen res vrniti do 8. januarja.

Delavec je trdil, da je prve znake viroze začutil na smučišču 7. januarja po 13. uri. Dobil je visoko vročino in partner mu ni dovolil, da bi z avtobusom v takšnem stanju odpotoval v Zagreb, je pojasnil, zakaj je kljub bolezni ostal v Franciji.

A sodišče je na osnovi medicinske dokumentacije ugotovilo, da delavec ni zlorabil bolniške odsotnosti, zaradi česar mu je banka torej neupravičeno izročila odpoved. Banka mu tako zdaj dolguje odškodnino v višini 14.240 evrov in za nameček še 1500 evrov za stroške.