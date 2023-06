Razplet 'največjega škandala v zgodovini šaha': zavrnili tožbo Niemanna

Dvajsetletni ameriški velemojster je na zveznem sodišču v zvezni državi Missouri vložil civilno tožbo proti petkratnemu svetovnemu prvaku in drugim igralcem v svetu šaha, vključno s platformo chess.com. Obtožil jih je "obrekovanja" in "tajnega dogovarjanja" .

Prvi igralec sveta je takrat še najstnika obtožil goljufanja. Skoraj mesec dni po Carlsenovih obtožbah so tudi na portalu chess.com objavili poročilo, v katerem so trdili, da je Niemann od avgusta 2020 "verjetno goljufal" v več kot 100 spletnih šahovskih igrah.

Najstnik je zanikal obtožbe, vendar je priznal, da je goljufal pri 12 in 16 letih v spletnem šahu, nikoli pa v klasičnem šahu na šahovski mizi.

"Veseli nas, da je sodišče zavrnilo poskus Hansa Niemanna, da bi nezasluženo zmagal in se neupravičeno okoristil na zveznem sodišču v Misuriju. Niemannov poskus, da bi preprečil izražanje mnenja, s tem pravdanjem ni uspel," je dejal Carlsenov odvetnik Craig Reiser.

Mednarodna šahovska zveza (Fide) je uradno preiskavo glede Niemannovega domnevnega goljufanja odprla 29. septembra, a ta še poteka.

Niemann je od Carlsena in portala chess.com zahteval stomilijonsko odškodnino, ker naj bi z "neutemeljenimi obtožbami v kali zatrli njegovo izjemno kariero in mu uničili življenje". Niemann je bil izključen s številnih tekmovanj in "ne more več dobiti službe šahovskega učitelja v resnih šolah", so zapisali v pravdni zahtevi.

"Največji škandal v zgodovini šaha"

Pritožba je najodmevnejše dejanje mladega šahovskega mojstra od izbruha tega, kar njegovi odvetniki imenujejo "največji škandal v zgodovini šaha".

Platforma je v poročilu zanikala, da je Niemanna izključila, ker je bila pod pritiskom Carlsena zaradi domnevnega navzkrižja interesov. Pri chess.com so takrat zapisali, da so v celoti prepričani v sposobnost svojih orodij za odkrivanje goljufij. Ugotovili so, da je Niemann najverjetneje goljufal še leta 2020 proti uveljavljenim imenom na spletnih turnirjih z denarnimi nagradami.

Ugotovili so, da so v več kot 100 dvobojih njegove poteze preveč skladne z avtomatiziranimi orodji oziroma visokozmogljivimi šahovskimi programi.

Obenem so analizirali tudi Niemannov hiter vzpon po lestvici klasičnega šaha, ko je v dveh letih pridobil 750 mest. To so označili kot anomalijo, saj gre za "najhitrejši dvig po lestvici v modernem šahu, ki se je zgodil precej kasneje v življenju ter razvoju kot pri njegovih predhodnikih".