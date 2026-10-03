Zavrnili večjo zaščito najemnikov, ki jo zahtevajo množice na ulicah

Val ogorčenja je Španijo preplavil po izselitvi 87-letne Maricarmen Abascal iz madridskega stanovanja, v katerem je živela približno sedem desetletij. Starejšo prebivalko so iz stanovanja odnesli na nosilih, primer pa je postal simbol vse hujše stanovanjske krize v državi. Euronews navaja aktiviste, ki so sporočili, da so 87-letnico izselili po tem, ko je nepremičnino, v kateri je živela, kupila investicijska družba in poskušala najemnino zvišati za kar 275 odstotkov; s približno 500 evrov zvišati na 2650 evrov mesečno. Maricarmen medtem prejema le okoli 1350 evrov pokojnine.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Protesti v Španiji AP

Protesti v Španiji AP

Protesti v Španiji AP

Protesti v Španiji AP

Protesti v Španiji AP

Protesti v Španiji AP

Protesti v Španiji AP













Po burnem odzivu javnosti so sicer novi lastniki privolili, da se lahko starejša prebivalka na podlagi nove najemne pogodbe vrne v stanovanje, vendar pa to ni zadovoljilo že sicer jeznih prebivalcev, ki so se jim povprečne najemnine v zadnjem desetletju skoraj podvojile. V več kot 50 španskih mestih so zato za soboto napovedali proteste, ki jih je sklical Sindikat najemnikov. Ta opozarja prav na vse večji razkorak med zahtevami ljudi in odločitvami političnih strank. Na protestih bodo zahtevali strožjo zaščito najemnikov, omejitev izselitev in ukrepe proti špekulativnim nakupom nepremičnin. V Madridu sicer protestniki že več dni taborijo na trgu Puerta del Sol, danes pa naj bi se z več lokacij odpravili proti trgu Plaza de Cibeles v središču prestolnice.

Parlament zavrnil predloge vlade

Manjšinska vlada Pedra Sancheza je sicer kot odgovor na proteste pripravila več ukrepov, ki so bili med drugim usmerjeni tudi proti investicijskim družbam, ki z namenom doseganja visokih donosov kupujejo poceni nepremičnine. Paket, ki ga je v petek zavrnil španski parlament, bi omogočil tudi samodejno podaljšanje najemnih pogodb ob njihovem izteku in omejil izselitve najemnikov.