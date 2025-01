Zavrnjenemu letu sledile Trumpove grožnje, Kolumbija naposled popustila

Ameriški predsednik Donald Trump je po tem, ko so kolumbijske oblasti zavrnile pristanek letalu z deportiranimi migranti, izdal ukaz za dvig carin na kolumbijske izdelke. Na svojem družbenem omrežju je ob tem zagrozil z dodatnimi povračilnimi ukrepi, če Kolumbija migrantov ne bi sprejela, med drugim tudi z vizumskimi sankcijami, poroča BBC.

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je sicer sprejetje migrantov pogojeval z zahtevo, da ZDA migrante vrnejo na dostojen način s civilnimi in ne vojaškimi letali. Po Trumpovih grožnjah pa je z dvigom carin na ameriške izdelke zagrozil tudi sam. "Vaše sankcije me ne strašijo. Kolumbija je dežela lepot in tudi srce sveta," je ob tem dodal.