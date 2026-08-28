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Slovenija

Završalo med poslanci: koalicija o racionalizaciji, opozicija o manipulaciji

Ljubljana, 28. 08. 2026 13.19 pred 4 minutami 2 min branja 22

Avtor:
STA
Državni zbor

Poslanci razpravljajo o predlogih odlokov o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi rtv-prispevka in o volilni pravici tujcev. Referendume bi izvedli 11. oktobra, ko je že razpisan referendum o parlamentarni preiskavi. Med koalicijo in opozicijo se je vnela razprava z medsebojnimi očitki o preusmerjanju pozornosti.

Posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom, o ukinitvi rtv-prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah so predlagali poslanci koalicije in Resnice. Predlagajo, da se izvedejo 11. oktobra, skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je že razpisan.

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Že pri obravnavi prvega odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o socialni pomoči se je med poslanci vnela burna razprava.

Opozicija o preusmerjanju pozornosti

Opozicija koaliciji očita, da želi s posvetovalnimi referendumi preusmeriti pozornost od referenduma o parlamentarni preiskavi. Njihov izid pa bo koaliciji služil kot izgovor za nadaljnje poteze, menijo.

V Svobodi menijo, da gre za politično manipulacijo. Namesto da bi se pogovarjali o tem, kakšne varovalke bo imel posameznik pred neupravičenimi posegi oblasti v njegovo zasebnost, "se bomo prepirali o prejemnikih socialne pomoči". "Ob tem pa nihče nima podatka, koliko ljudi naj bi zlorabljalo to pomoč," je dejala poslanka Svobode Tereza Novak.

Tereza Novak (Gibanje Svoboda)
Tereza Novak (Gibanje Svoboda)
FOTO: Aljoša Kravanja

Koalicija želi po mnenju SD zagotoviti čim višjo udeležbo svojih volivcev pri odločanju o parlamentarni preiskavi. Za dosego tega političnega cilja pa potrebujejo referendumska vprašanja, ki so po besedah poslanca SD Damijana Bezjaka Zrima "všečna in oblikovana tako, da napeljujejo volivce k njihovi potrditvi".

V Levici stališča niso predstavili.

Koalicija o racionalizaciji

Pri predlaganem datumu gre za racionalizacijo in zmanjševanje stroškov, pa zatrjujejo v koaliciji. Z referendumi pa si želijo dodatne legitimnosti za reševanje teh vprašanj.

Poslanka SDS Karmen Furman je opoziciji očitala sprenevedanje, saj da so sami ob evropskih volitvah predlagali tri posvetovalne referendume. Prav tako po njenih besedah "nihče ljudem ne preprečuje", da bi glasovali tudi o parlamentarni preiskavi. Opoziciji je očitala še zavajanje in zastraševanje ljudi, saj referendum o parlamentarni preiskavi poimenujejo kot referendum o politični policiji.

Če bodo ljudje že odšli na volišča in bo že organizirana volilna infrastruktura, je po besedah poslanca NSi Aleksandra Gungla smiselno "racionalno in gospodarno" organizirati glasovanje tudi o posvetovalnih referendumih.

Poslanka Demokratov Mojca Žnidarič je izpostavila, da posvetovalni referendum ni pravno zavezujoč, ima pa pomembno politično težo.

Državni zbor
Državni zbor
FOTO: Bobo

Poslanec Resnice Nedeljko Todorović pa je dejal, da naj državljani povedo, kakšen sistem socialne države si želijo.

Razprava o vsebini referendumskih vprašanj je sicer skozi celotno obravnavo v DZ pokazala, da sta koalicija in opozicija na nasprotnih bregovih.

Razprava tudi o ostalih referendumih

DZ bo v nadaljevanju seje razpravljal še o odlokih o razpisu referendumov o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi rtv-prispevka.

Če bo DZ odloke na današnji seji potrdil, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra.

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KOMENTARJI22

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SLObunkeljn
28. 08. 2026 14.43
Pa dajmo vsak referendum na poseben datum ... saj imamo denar ... kmetijski pridelki so bogato obrodili, nafta je poceni, raja je na visokih mezdah, penzije so zavidljivo visoke, cene v trgovinah zgodovinsko nizke ... "nek se vidi raskoš"
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+1
1 0
brezveze13
28. 08. 2026 14.40
predlaga referendum o prepovedi delovanja in vmešavanja opozicije v vladi (o)
Odgovori
-1
0 1
Slavko Babič Smodej
28. 08. 2026 14.39
Kaj bi dal ,da vrne gospod Maljevac.da imamo pravo vodstvo.
Odgovori
-1
0 1
Vrhovni poveljnik
28. 08. 2026 14.44
Dolgočasen si, trol iz Trstenjakove.
Odgovori
+1
1 0
waga7
28. 08. 2026 14.39
Rajsi gremo 1x kot 2x, ali po domace- dve muhi na en mah
Odgovori
0 0
natas999
28. 08. 2026 14.35
opozicija 😭🤧😩pa na drevo
Odgovori
-3
0 3
Slavko Babič Smodej
28. 08. 2026 14.35
V Dobruški vasi smo za povečanje socialnih prispevkov.
Odgovori
+0
1 1
ArkaMast
28. 08. 2026 14.31
Kako racionalno je financirati RKC ki naredi 0,001 promila za BDP a veliko, da narod deli.
Odgovori
+3
5 2
Slavko Babič Smodej
28. 08. 2026 14.33
Jezen na vse razen na Dušana.
Odgovori
-3
1 4
štajerc46
28. 08. 2026 14.26
Hamzi tv sedaj z pobranim denarjem od obvezne naročnine dela kod svonja z mehom. Če bodo dobili denar iz proračuna bo teh sredstev man in bodo morali pojasnit zakaj ga bodo porabili. Zato po ukinit ta obvezno prispevekal pa tudi komplet hamzi tv.
Odgovori
-4
2 6
SLObunkeljn
28. 08. 2026 14.34
Ja, ukiniti obvezen prispevek. Tisti, ki ga bomo prostovoljno plačevali bomo lahko gledali vse za 14 EUR /mesec, tisti pa, ki ga ne bodo, pa lahko posamezno serijo skokov in poletov, posamezno tekmo , posamezno etapo Tour de France kupijo za 5.99 EUR, kot v videotekah
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+1
3 2
SLObunkeljn
28. 08. 2026 14.36
Eurosong, kjer bo prihodnje leto z Izraelom pobratena vlada zagotovo zagotovila sodelovanje pa za 19.99 EUR ... itd.
Odgovori
+0
2 2
Slavko Babič Smodej
28. 08. 2026 14.39
Kaj resno vau.
Odgovori
0 0
ArkaMast
28. 08. 2026 14.25
Samo da taki Mijići še naprej lepo živijo jim je edina skrb.
Odgovori
+6
7 1
janez653
28. 08. 2026 14.24
kako prikladno so skrili članek. ŠE vedno vodi Golob pop tv?
Odgovori
+0
2 2
Slovener
28. 08. 2026 14.23
Ta članek spada pod dogodke iz tujine ?
Odgovori
+2
2 0
zavetnik
28. 08. 2026 14.16
Strašno racionalno obnašanje trenutno vladajocih+ resni.ca samo poglejte kako racionalno zaposlujejo svoje kadre, obnavljanje voznega parka plačilo vsem ki so pomagali z manipolacijami na oblast Izrael Srbija RS ostali skrajni desničarji vsak svoj mošnjiček nastavi še rkc dobi za pomoč ob maši
Odgovori
+1
5 4
janez653
28. 08. 2026 14.09
torej 4x za
Odgovori
-1
3 4
Heraklej
28. 08. 2026 14.02
Tako dvolične in hinavske vlade, kot jo imamo zdaj, še nikoli ni bilo. Vse predvolilne obljube so bile navadna laž in zavajanje. Se spomnite, kako je Janša vehamentno trdil, da bo vodil vlado samo, če bo imela ustavno večino, kako je ''demokrat'' Logar trdil: ''Ne, ne bomo jim (SDS in Janši) skočili v objem, Tonin: ''Nikoli več z Janšo, Stevanović, pismeno se zavezujem, da ne bom sodeloval z Janšo (ker je to zadnji komunist v Slo) ipd. Vse je bilo pregaženo, povoženo. Ta Jezusova najbolj slikovita prispodoba hinavščine pove vse o tem kakšna je današnja koalicija s nadstrankarsko Resnico: Jezus je rekel: »Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci!« Nato pove, zakaj: »Zunaj se kažete ljudem pravični, znotraj pa ste polni hinavščine in krivice.«
Odgovori
+5
12 7
to je kr neki
28. 08. 2026 14.10
kaj ti bluziš?
Odgovori
+1
4 3
St. Gallen
28. 08. 2026 14.28
Jemlji politiko kot komedijo
Odgovori
+0
2 2
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