Zavržene zaščitne maske s posebno tehnologijo spreminjajo v šolske stole

Sredi epidemije novega koronavirusa si vsakdana praktično ne moremo več predstavljati brez zaščitne maske. In če si jih na prostem lahko snamemo takrat, ko je možno ohranjati varno razdaljo, nas v zaprtih prostorih spremljajo bolj ali manj od prvega vala naprej. Glede na to, da je tako povsod po svetu, si lahko predstavljamo v kakšno goro odpadkov se spreminjajo uporabljene maske. Boj proti onesnaževanju okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže je postal še večji izziv. Eno od podjetij v angleškem Cardiffu se ga je zelo resno lotilo, saj zavržene maske spreminjajo v nove izdelke, kot so šolski stoli in škatle za orodje.

