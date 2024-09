Zažgal dve hiši, ranil policista, drugi policist ga je ustrelil: Vedno je bil vljuden

Danes tako na dan prihaja nekaj več podrobnosti o storilcu. Vedno je bil vljuden in je pozdravil, pogosto pa so ga videli v parku z otrokom, so po poročanju net.hr povedali domačini. A prebivalci kraja tik ob meji s Srbijo ne vedo, kaj ga je gnalo, da je zažgal dve hiši – v eni so živeli starši, v drugi pa brat.

Izkoristil naj bi čas, ko sta bila starša zdoma. Bila sta na morju, nato pa sta ostala v Zagrebu pri hčerki, napadalčevi sestri. ž

Nekoč je bil tudi športno aktiven, bil je tudi predsednik lokalnega nogometnega kluba, a odkar so se mu začele zdravstvene težave, se je od vsega popolnoma distanciral. Nekaj časa je živel tudi v Zagrebu, nihče pa ni vedel, kaj tam počne. Ko se je vrnil v Tovarnik, so videli, da si je pustil brado. Skoraj ves čas je vozil kolo. Rečeno je, da je spremenil svoje ime v Muhammad.

Kaj se je dogajalo? Policisti so sinoči prejeli obvestilo, da je v Tovarniku zagorelo na dveh družinskih hišah. Takoj po prejeti prijavi so bili na teren napoteni policisti in druge nujne službe. Med postopkom je na policiste napadel moški. Da bi odvrnil napad, je bil en policist prisiljen proti napadalcu uporabiti strelno orožje.

Dogodek je že komentiral minister za notranje zadeve Davor Božinović. Dejal je, da je na kraju dogodka strokovna ekipa in da nič ne kaže, da bi policisti storili karkoli narobe, čeprav bodo po protokolu morali dogajanje natančno preiskati.