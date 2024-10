Zažgali hiše in prevzeli nadzor: 'Policija jim je izročila Solino'

Koalicija tolp na Haitiju je le še bolj okrepila napade na eno redkih skupnosti v haitijski prestolnici, ki še ni pod nadzorom kriminalnih združb. Ponovno so jih napadli, zažgali več hiš in skoraj popolnoma prevzeli nadzor nad območjem.

Po tednu dni spopadov s policijo v soseski Solino v Port-au-Princeu so pripadniki tolp Viv Ansanm ponovno napadli. Tokrat so šli korak dlje, zažgali več hiš, nacionalni policijski sindikat pa je opozoril, da je območje praktično izgubljeno in pod nadzorom tolp. Sosesko so zajeli plameni in dim, veliko ljudi je zbežalo z območja, med varnostnimi silami in oboroženimi posamezniki pa je nedaleč od policijske postaje v Solinu prišlo do izmenjave ognja. "Solino in Nazon sta skoraj izgubila boj," je na družbenem omrežju X sporočil nacionalni policijski sindikat SPNH-17 in zahteval odstop oblasti. Poleg Solina je bila namreč napadena tudi soseska Nazon, ki leži zraven.

Mnogi so se razbežali iz Solina, vlado pa obupno prosijo za pomoč. 33-letni Garry Jean-Joseph je za nenehno nasilje okrivil tudi policijo. "Odšel sem brez vsega," je dejal za AP. "Prebivalci Solina ne razumejo sinočnjega napada in zarote tako policistov kot tolpe." Prebivalec soseske je povedal tudi, da jim je policist v zgodnjih jutranjih urah dejal, da se lahko vrnejo v svoje domove, saj naj bi sosesko zavarovali. Ko so se dejansko vrnili domov, pa so zaslišali vdor tolp. "Policija je izročila Solino," je dejal. Nekateri uslužbenci haitijske policije so namreč že dolgo obtoženi korupcije in sodelovanja s tolpami, zato obtožbe prebivalcev niti niso presenetljive. A napadi tolp so od ljudi terjali mnogo. Po podatkih poročila, ki ga je v četrtek objavila Mednarodna organizacija ZN za migracije, so napadi samo v enem tednu v glavnem mestu razselili več kot 10.000 ljudi. Več kot polovica ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo, se je zgnetla v 14 začasnih zavetiščih, med katerimi so bile tudi šole. Preostali so začasno nastanjeni pri sorodnikih.

Tolpa zdaj nadzoruje kar 80 odstotkov haitijske prestolnice, čeprav se določene skupnosti, kot je denimo Solino, še naprej malce upirajo. V zadnjih dneh je nasilje sicer še naraslo, pojavlja pa se tudi zaskrbljenost, da misija pod vodstvom kenijske policije, ko jo podpirajo Združeni narodi, le s težavo obladuje nemire. Letos je bilo ubitih ali ranjenih na tisoče ljudi, več kot 700.000 pa jih je v zadnjih letih ostalo brez strehe nad glavo. Ameriški in haitijski uradniki, vključno z začasnim haitijskim predsednikom Lesliejem Voltairom dvomijo v sposobnost kenijske misije, saj da jim primanjkuje osebja in finančnih sredstev. Večkrat so zahtevali, da naj jih nadomesti mirovna misija Združenih narodov.