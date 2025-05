Zbežali skozi luknjo za straniščem, zapornike pogrešili šele po več urah

V New Orleansu se je v petek zvečer odvil drzen pobeg iz zapora. Na prostost je pobegnilo 10 zapornikov, a so oblasti od takrat tri že prijele. Za preostalih sedem moških smatrajo, da so oboroženi in nevarni za javnost. Pristojni sumijo, da so imeli pri pobegu pomoč znotraj zapora. "Skoraj nemogoče je, da bi kdorkoli iz tega objekta pobegnil brez pomoči," je dejala vodja policijskega okrožja Orleans Susan Hutson.