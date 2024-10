Zbil 39-letnico in jo vozil na 'havbi', lani kriv za smrt njenega moža

Ko jo je zadel, se je uspela prijeti za stransko ogledalo in pokrov avtomobila, vendar se voznik ni ustavil, ampak jo je na sprednjem delu avtomobila tako vozil še približno kilometer in pol, dokler ni zapeljal na parkirišče, ki se sicer nahaja v bližini tamkajšnje policijske postaje. Vse skupaj je snemal z mobilnim telefonom.

"Z opravljeno preiskavo smo ugotovili, da je 34-letnik, ki je vozil osebno vozilo, zavil proti pločniku, po katerem je hodila 39-letnica. Zgrabila je za rob pokrova motorja in levega vzvratnega ogledala, voznik pa je dogodek snemal z mobilno napravo. Nadaljeval je pot do bližnjega parkirišča, kamor je hitro prišel 20-letnik in se postavil v bran 39-letnici. Pri tem je od voznika prejel več udarcev po telesu," so sporočili s Policijske uprave Virovitiško-podravske.

Mama in sin sta pomoč poiskala v bolnišnici v Virovitici, policisti pa so s preizkusom alkoholiziranosti ugotovili, da je 34-letnik vse to počel popolnoma trezen. Bremeni se ga, da je storil kaznivo dejanje ogrožanja življenja, s kazensko ovadbo so ga privedli pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil pripor.

Kot piše Danas.hr, je celotna zgodba pravzaprav še hujša – isti voznik je lani pod vplivom alkohola povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrl soprog prav te 39-letnice, ki jo je zdaj zbil in prevažal na "havbi". Prav tako je stari znanec policije z debelim dosjejem.