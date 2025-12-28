Naslovnica
Zbirajo podpise za predčasne volitve, pred stojnicami množice ljudi

28. 12. 2025 13.13

Avtor:
M.P.
ŠtudSrbski študentje zbirajo podpise

Študentski protesti v Srbiji so vstopili v novo fazo - študentje namreč po v več mestih zbirajo podpise za razpis predčasnih parlamentarnih volitev. Prav slednje je njihova zahteva že več mesecev. Pred njihovimi stojnicami pa se vijejo vrste ljudi, ki so pripravljeni na seznam dodati svoje ime.

Pred stojnicami, ki so jih srbski štiudentje postavili v več mestih in na katerih zbirajo podpise za razpis predčasnih parlamentarnih volitev, se vijejo vrste ljudi, poroča Nova.rs. Med množico pa je bilo opaziti tudi več znanih obrazov - od igralca Milana Cacija Mihailovića, ki je študente podprl v bližini tržnice Kalenić v Beogradu, in rektorja Univerze v Beogradu Vladana Đokića do ... no, Božička.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Vidite, kdo je zdaj na oblasti, samo poglejte v dvorano skupščine. Ti ljudje so primitivni, neizobraženi, s kupljenimi diplomami. Mladina je tisto, h katerim bi se morali obrniti," je ob podpisu dejal Mihailović.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pod podporo je s podpisom izkazala tudi tožilka Bojana Savović, pa tudi priznani košarkar Vladimir Štimac, ki že dlje časa vidno podpira študente. "Pokazali so, da si resnično želijo boljše države, da želijo rekonstruirati celoten sistem od temeljev, in to si vsi želimo. Nočemo več živeti v kriminalnem sistemu," je dejal košarkar.

Preberi še Košarkarja spustili na prostost, tožilstvo zahtevalo pripor

Cilj študentske akcije "Razglasimo zmago" je prav razpis izrednih volitev, kar je edina zahteva študentskih protestov že več mesecev. Poleg podpisov pa sicer študenti organizirajo tudi druge akcije - v Študentskem parku v Beogradu je organiziran tudi bazar, na katerem bodo zbirali donacije za naslednje aktivnosti, organizirane pa bodo tudi različne delavnice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Množični protesti v Srbiji so se začeli po zrušitvi nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, pod katerim je umrlo 16 ljudi. Preživelo le je eno dekle, zdravniki so se dolgo časa borili za njeno življenje, vendar je zelo hudo poškodovana.

srbija protesti podpisi

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
28. 12. 2025 14.15
Zeh. Do volitev bodo zbirali podpise.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
