Zbirajo podpise za predčasne volitve, pred stojnicami množice ljudi

Pred stojnicami, ki so jih srbski štiudentje postavili v več mestih in na katerih zbirajo podpise za razpis predčasnih parlamentarnih volitev, se vijejo vrste ljudi, poroča Nova.rs. Med množico pa je bilo opaziti tudi več znanih obrazov - od igralca Milana Cacija Mihailovića, ki je študente podprl v bližini tržnice Kalenić v Beogradu, in rektorja Univerze v Beogradu Vladana Đokića do ... no, Božička.

"Vidite, kdo je zdaj na oblasti, samo poglejte v dvorano skupščine. Ti ljudje so primitivni, neizobraženi, s kupljenimi diplomami. Mladina je tisto, h katerim bi se morali obrniti," je ob podpisu dejal Mihailović.

Pod podporo je s podpisom izkazala tudi tožilka Bojana Savović, pa tudi priznani košarkar Vladimir Štimac, ki že dlje časa vidno podpira študente. "Pokazali so, da si resnično želijo boljše države, da želijo rekonstruirati celoten sistem od temeljev, in to si vsi želimo. Nočemo več živeti v kriminalnem sistemu," je dejal košarkar.

Cilj študentske akcije "Razglasimo zmago" je prav razpis izrednih volitev, kar je edina zahteva študentskih protestov že več mesecev. Poleg podpisov pa sicer študenti organizirajo tudi druge akcije - v Študentskem parku v Beogradu je organiziran tudi bazar, na katerem bodo zbirali donacije za naslednje aktivnosti, organizirane pa bodo tudi različne delavnice.

