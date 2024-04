Zbirka ur legendarnega voznika Michaela Schumacherja odhaja na dražbo

"Resnično smo zelo veseli, da imamo te ure in da smo lahko sodelovali z družino," je dodal. Dražiteljem bodo med drugim ponudili Schumacherjev platinasti F.P. Journe Vagabondage 1, za katerega menijo, da bi ga lahko prodali za do 2,2 milijona dolarjev (dobra dva milijona evrov).

Družina dirkaške legende Michaela Schumacherja hrani zbirko ur, ki jih je voznik zbiral več let, nedavno pa so se odločili, da bodo nekatere med njimi ponudili na dražbi. "Verjamejo namreč, da bodo zbiratelji ur znali ceniti pravo vrednost teh kosov," je vodja za prodajo ur dražbene hiše Christie's Remi Guillemin v četrtek povedal za CNN.

Za Rolex Daytona Paul Newman iz nerjavečega jekla pričakujejo do 440.000 dolarjev (412.000 evrov) izkupička, Schumacherjeva ura Audemars Piguet Royal Oak pa naj bi na dražbi po pričakovanjih nanesla do 280.000 dolarjev (262.000 evrov). Guillemin je Schumacherjev Rolex, ki ga bodo ponudili na dražbi, opisal kot "eno najbolj ikoničnih ur, kar jih je Rolex kdaj izdelal".

Na dražbi pa bo tudi uro Royal Oak, narejena iz belega zlata, ki naj bi jo Schumacher po navedbah dražbene hiše prejel za božič 2003, podaril pa naj bi mu jo mentor in nekdanji generalni direktor Ferrarija Jeanu Todtu. Ura je unikatna tudi zaradi simbola Ferrarija in Schumacherjeve rdeče dirkalne čelade. "To je edinstvena ura. Že ko jo vidiš vidiš od daleč, veš, da je nekaj posebnega in da govori o Michaelu Schumacherju," je dejal Guillemin.