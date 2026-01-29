Žbogar poudaril, da je Gaza palestinsko ozemlje: Premirje mora veljati

Spomnil je na torkov dan spomina na holokavst in dejal, da se je treba ponovno zavezati, da se takšna grozodejstva v današnjem svetu ne ponovijo več.
Opozoril je, da se je od njegovega zadnjega nastopa v Varnostnem svetu ZN, v katerem je bila Slovenija članica do 31. decembra, zgodilo več zaskrbljujočih dogodkov - uničen je bil kompleks ZN v vzhodnem Jeruzalemu, nadaljujejo se napadi na palestinske civiliste, izraelski zakoni pa ogrožajo delovanje mednarodnih nevladnih organizacij.
"Slovenija v celoti podpira mirovni načrt in pozdravlja začetek druge faze. Pričakujemo razorožitev Hamasa, nadaljnji umik izraelske vojske iz Gaze in popolno odprtje mejnega prehoda Rafa. Pozdravljamo izročitev posmrtnih ostankov zadnjega talca in imenovanje nacionalnega odbora za upravljanje Gaze. Vendar z veliko zaskrbljenostjo spremljamo nadaljevanje sovražnosti in poročila satelitskih posnetkov, ki kažejo, da Izrael potiska rumeno črto še globlje v ozemlje Gaze. To je v jasnem nasprotju s premirjem," je dejal Žbogar.
Opozoril je na negotovost glede obdobja po začetku veljave izraelskega ultimata mednarodnim nevladnim organizacijam 1. marca. "Organizacije Zdravniki brez meja, Save the Children in Norveški svet za begunce so Varnostni svet obvestile o razmerah v Gazi. A vendar bodo morda kmalu prisiljeni ustaviti svoje dejavnosti na zasedenih palestinskih ozemljih," je opozoril Žbogar in vprašal, ali bo Varnosti svet tiho opazoval, kako se tragedija iz Gaze počasi seli na Zahodni breg.
Tudi drugi govorniki podprli načrt, z različnimi poudarki
Večina ostalih govornikov je prav tako pozdravila izvajanje mirovnega načrta predsednika ZDA Donalda Trumpa in izražala podobne skrbi kot Žbogar. Predstavnik Egipta je zahteval konec okupacije Gaze, predstavnica Katarja pa humanitarni dostop do Palestincev. Predstavnik Libanona je obsodil sistematično agresijo Izraela, somalijski predstavnik izraelske načrte o preselitvi Palestincev, jordanski veleposlanik pa je v imenu Arabske lige zahteval polno uresničevanje mirovnega načrta.
Podobno je prisilne selitve obsodil ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija in pozval ZDA, naj objavijo podrobnosti namestitve mednarodnih sil za stabilizacijo, na primer kdo vse bo sodeloval in s kakšnim mandatom. Zahteval je tudi neodvisno preiskavo smrti 309 članov osebja Agencije za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA).
Več jasnosti glede Odbora za mir in mednarodnih sil je želel tudi veleposlanik Francije, britanski veleposlanik pa je pozval k pospešenemu izvajanju druge faze mirovnega načrta in kritiziral izraelske napade na UNRWA.
Veleposlanik ZDA je dejal, da je izjemnega pomena, da Hamas Gaze nima več za talca. Zahvalil se je državam, ki bodo sodelovale v Odboru za mir in zahteval, da se Hamas povsem razoroži.
Izraelski veleposlanik Danny Danon je dejal, da je ves svet dolžan izraelskim obrambnim silam, da v Gazi ni več talcev, in zahteval, da se Hamas popolnoma razoroži, čeprav je menil, da se palestinsko gibanje ne pripravlja na mir.
