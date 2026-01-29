Žbogar poudaril, da je Gaza palestinsko ozemlje: Premirje mora veljati

Spomnil je na torkov dan spomina na holokavst in dejal, da se je treba ponovno zavezati, da se takšna grozodejstva v današnjem svetu ne ponovijo več.

Opozoril je, da se je od njegovega zadnjega nastopa v Varnostnem svetu ZN, v katerem je bila Slovenija članica do 31. decembra, zgodilo več zaskrbljujočih dogodkov - uničen je bil kompleks ZN v vzhodnem Jeruzalemu, nadaljujejo se napadi na palestinske civiliste, izraelski zakoni pa ogrožajo delovanje mednarodnih nevladnih organizacij.

"Slovenija v celoti podpira mirovni načrt in pozdravlja začetek druge faze. Pričakujemo razorožitev Hamasa, nadaljnji umik izraelske vojske iz Gaze in popolno odprtje mejnega prehoda Rafa. Pozdravljamo izročitev posmrtnih ostankov zadnjega talca in imenovanje nacionalnega odbora za upravljanje Gaze. Vendar z veliko zaskrbljenostjo spremljamo nadaljevanje sovražnosti in poročila satelitskih posnetkov, ki kažejo, da Izrael potiska rumeno črto še globlje v ozemlje Gaze. To je v jasnem nasprotju s premirjem," je dejal Žbogar.

Opozoril je na negotovost glede obdobja po začetku veljave izraelskega ultimata mednarodnim nevladnim organizacijam 1. marca. "Organizacije Zdravniki brez meja, Save the Children in Norveški svet za begunce so Varnostni svet obvestile o razmerah v Gazi. A vendar bodo morda kmalu prisiljeni ustaviti svoje dejavnosti na zasedenih palestinskih ozemljih," je opozoril Žbogar in vprašal, ali bo Varnosti svet tiho opazoval, kako se tragedija iz Gaze počasi seli na Zahodni breg.