Žbogar v jemenske hutijevce ponovno pozval k izpustitvi pridržanega osebja ZN

"Ta sporazum je dokaz, da je kljub zelo težavni notranji in regionalni dinamiki mogoče doseči kompromise. Upamo, da se bo v celoti izvajal in olajšal vsakodnevne težave, s katerimi se Jemenci že leta spopadajo zaradi šibkega gospodarstva. Stranke pozivamo, naj se ponovno osredotočijo na prizadevanja za dosego dolgoročnega miru v državi," je dejal.

"To pridržanje potrjuje vzorec vse večjega zmanjševanja spoštovanja zaščite, ki jo v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom uživa osebje mednarodnih, humanitarnih in zdravstvenih organizacij," je dejal veleposlanik. Pozdravil je sporazum med jemensko vlado in hutijevci, ki nadzirajo velik del države, o bančnih in prometnih vprašanjih.

S položajem v državi sta Varnostni svet seznanila posebni odposlanec generalnega sekretarja ZN za Jemen Hans Grundberg in direktorica oddelka za financiranje in partnerstva pri Uradu za usklajevanje humanitarnih zadev ZN Lisa Doughten.

Grundberg je med drugim opozoril, da hutijevci ovirajo nemoten dostop humanitarne pomoči v Jemnu, Doughtenova pa je opozorila, da so ZN doslej dobili le 27 odstotkov potrebnih sredstev za oskrbo jemenskega prebivalstva.

"Jemenci so se v zadnjih tednih soočali z uničujočimi poplavami in izbruhom smrtonosne kolere, ki je prizadela več deset tisoč družin. Ker ekstremni vremenski pojavi neposredno vplivajo na že tako negotove razmere na področju varnosti preskrbe s hrano, je zdaj čas za povečanje humanitarne pomoči, ne pa za dodatno obremenjevanje humanitarnih akterjev. Zato ob tej priložnosti pozivamo k varnemu in neomejenemu dostopu humanitarne pomoči na vseh območjih Jemna," je dejal Žbogar.

Med nastopom je tudi izrazil olajšanje, ker nedavni napad hutijevcev na Tel Aviv z brezpilotnim letalom in izraelski odgovor nista sprožila širšega regionalnega konflikta. "Ponovno poudarjamo, da so napadi na civiliste in civilno infrastrukturo po mednarodnem pravu prepovedani, in vse strani še naprej pozivamo k čim večji zadržanosti," je dejal.