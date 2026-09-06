Zbogom Mercatorjevemu zemljevidu: ZN podprli nov prikaz sveta

Generalna skupščina ZN je na zasedanju na sedežu organizacije v New Yorku uradno opustila Mercatorjevo projekcijo iz 16. stoletja in podprla projekcijo, ki temelji na natančnejši zasnovi Equal Earth iz leta 2018. Resolucije ZN niso pravno zavezujoče, zato države in institucije ne bodo morale uporabljati izključno nove projekcije niti jim ne bo prepovedana uporaba stare. Kljub temu naj bi odločitev prinesla spremembe v šolskih učnih načrtih in vsakdanji tehnologiji, saj se Mercatorjeva projekcija pogosto uporablja v izobraževanju, tehnologiji in upravljanju, piše Guardian.

Afrika na mapi Equal Earth FOTO: Equal Earth

Togo, ki je v imenu Afriške unije vodil kampanjo za resolucijo, je sporočil, da resolucija "priznava in potrjuje, da so nesorazmerni kartografski prikazi, zlasti tisti, ki izhajajo iz Mercatorjeve projekcije, imeli trajne kognitivne, izobraževalne, kulturne, geopolitične in družbeno-ekonomske posledice ter prispevali k občutnemu zmanjšanju zaznane velikosti Afrike in drugih delov sveta v globalni kolektivni predstavi". "Ta razprava ni politična, temveč znanstvena, saj obstajajo znanstveni dokazi in vsi moramo sprejeti resničnost," je pred sprejetjem dejal togovski zunanji minister Robert Dussey. Mercatorjevo projekcijo je leta 1569 uvedel flamski kartograf Gerardus Mercator, da bi pomorščakom olajšal navigacijo po morjih in skoraj pet stoletij pozneje še vedno velja za svetovni standard. A zaradi načina projekcije so območja blizu ekvatorja na zemljevidu prikazana bistveno manjša, kot so v resnici, medtem ko so območja na višjih geografskih širinah videti precej večja. Tako je na primer Afrika na zemljevidu prikazana kot približno enako velika kot Grenlandija, čeprav je afriška celina kar 14-krat večja od danskega ozemlja. "V Afriko bi lahko spravili Združene države Amerike, Kitajsko, Indijo, Japonsko, Mehiko in velik del Evrope, pa bi še vedno ostalo nekaj prostora," navaja peticija na platformi Change.org v okviru kampanje #CorrectTheMap, ki je zbrala več kot 11.000 podpisov. Afriška unija je kampanjo podprla avgusta 2025, nato pa Togo zaprosila, naj vodi prizadevanja za njeno sprejetje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V petek, pred glasovanjem, je resolucijo podprl tudi francoski zunanji minister. "Opustili bomo Mercatorjevo projekcijo in jo nadomestili z zemljevidnimi prikazi, prilagojenimi posameznim namenom, ki bodo bolj zvesti dejanskim površinam ter skladni s priporočili kartografov in znanstvenikov," je med govorom na univerzi Sorbona v Parizu dejal Jean-Noël Barrot. Potezo razumejo tudi kot del prizadevanj Francije za izboljšanje odnosov z nekdanjimi kolonijami. Francija bo zdaj uporabljala Eckertovo projekcijo IV, ki je podobna projekciji Equal Earth, priporočeni v resoluciji.

"Kartografski kolonializem"