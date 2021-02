Zborovanja konservativcev se bo 'udeležil' tudi zlati Trump

Posnetek kičastega konferenčnega spomenika je na Twitterju delil novinar Bloomberga William Turton in objava je kmalu postala pravi hit. Video prikazuje dva moška v oblekah, ki kip potiskata čez hodnike stavbe, kjer bo ta konec tedna potekala velika konservativna konferenca (Conservative Political Action Conference – CPAC). Občudovalci, pa tudi začudeni naključni mimoidoči, niso mogli skriti presenečenja. "To je moj fant," je razglasila kar ena od udeleženk zborovanja.

Za demokratske in druge kritike dogajanja v republikanski stranki v času Trumpa pa gre za novo potrditev, da se vse skupaj spreminja v nevaren kult osebnosti. Po družbenih medijih in televizijah kar dežujejo primerjave z opisom svetopisemskega čaščenja idola zlatega teleta Judov, ki jih je Mojzes rešil iz suženjstva v Egiptu.

Kip Trumpu sicer dela medvedjo uslugo, saj ga upodablja s pozlačeno glavo, značilnim suknjičem, belo srajco in rdečo kravato, a v športnih kratkih hlačah barv ameriške zastave in z natikači za na plažo. "Večji od življenja," se ob tem glasi eden od posmehljivih komentarjev na družbenih omrežjih, ki nekdanjega ameriškega vrhovnega poveljnika še dodatno sramotijo.

Druga zlata anekdota se nanaša na leto 2018, ko naj bi Guggenheimov muzej v New Yorku zavrnil prošnjo Bele hiše za izposojo slike Vincenta van Gogha in namesto administraciji predsednika ponudil 18-karatno zlato stranišče, umetniško inštalacijo avtorja Maurizia Cattelana .

V 35 strani dolgem dosjeju obveščevalnih služb, katerega avtor je Britanec Christopher Steele , nekdanji častnik MI6, je denimo drzen – in še vedno nedokazan – očitek o Trumpovem sodelovanju na razvpiti spolni zabavi v ruskem hotelu. Trump naj bi v moskovskem hotelu Ritz Carlton Hotel najel sobo in si privoščil prostitutke, ki so na njegov poziv urinirale po postelji (v seksualnem žargonu tako imenovani 'zlati tuš').

"Kip z zlato barvo smiselno upodablja celotno Trumpovo kariero in življenjski slog," pa o najnovejšem spomeniku nekdanjemu predsedniku sarkastično poročajo ameriški mediji. Po njihovem namreč lepo simbolizira ironijo njegovega delovanja in načina življenja.

Trump še nima dostopa do Twitterja in Amerika uživa v predahu, predsednik Biden pa se lahko posveča vladanju.

Napovedan Trumpov nedeljski govor medtem potrjuje, da je še vedno zelo priljubljen med republikanci. Gre sicer za njegov prvi javni nastop po izselitvi iz Bele hiše. Udeleženci zborovanja ga že nestrpno pričakujejo, o čemer pričajo tudi priponke, ki jih zagrizeno kupujejo. Z napisi, kot so 'Trump je moj predsednik' , 'Biden ni moj predsednik' in 'Trump 2024', po ceni dva dolarja, so tako opremili svoja oblačila. Na stojnicah prodajajo tudi majice s Trumpovo sliko in pripisom 'Me že pogrešate?' , na drugi je njegov slogan 'Neporaženi zmagovalec ustavne obtožbe' , spet tretja pa prikazuje Joeja Bidna z brki v slogu Hitlerja in besedami 'Ni moj diktator' .

Že danes je osrednji govornik sin bivšega predsednika Donald Trump mlajši , v nedeljo pa bo to še sam Trump. Vmes se bodo zvrstili republikanski kongresniki, senatorji in nekdanji člani njegove vlade, kot so Matt Gaetz s Floride, Ted Cruz iz Teksasa in nekdanji državni sekretar Mike Pompeo .

Z nedeljo se premor konča, saj medijska poročila o Trumpovih pripravah na govor napovedujejo, da bo pestro. Njegovi sodelavci imajo menda največ težav, da ga prepričajo, da ne pove česa takšnega, s čimer bi se izpostavil nevarnosti kazenskega pregona v povezavi z napadom na kongres. Nekdanji predsednik ZDA še vedno namreč ne priznava poraza na volitvah in vztraja pri trditvah, da so mu oblast vzeli s prevaro.

Glavno vprašanje, na katerega vsi čakajo odgovor, je, ali bo Trump morda že sedaj napovedal predsedniško kandidaturo leta 2024. Glede na podporo, ki jo uživa v stranki in med volivci, bi to lahko storil, seveda če ga vrnitev na položaj sploh še zanima. Nekateri analitiki menijo, da mu bolj ustreza vloga "strica iz ozadja".

Podpornikom, kot je Cruz, ki imajo svoje predsedniške ambicije, bi to zelo ustrezalo, večino pa trenutno najbolj zanima to, da leta 2022 na vmesnih kongresnih volitvah prevzamejo večino v predstavniškem domu in senatu. Za to pa potrebujejo Trumpovo dobro voljo in dovolj preudarnosti za podporo kandidatom, ki lahko zmagajo.

Trumpov prijatelj, senator Lindsey Graham, je dejal, da pričakuje govor o dosežkih predsedniškega mandata, besede o vsem, kar je narobe z Bidnom in njegovo agendo glede priseljevanja in energije, ter ponudbo upanja več kot 70 milijonom Američanom, ki so volili Trumpa, da se obetajo boljši časi.

Graham meni, da bi bila velika napaka, če bi se Trump osredotočil na lanskoletne volitve. "Bomo videli," pa je odgovoril na vprašanje, ali bo Trump poslušal njegov nasvet.