Zbudil se je ohromljen od popka navzdol in ni mogel hoditi: 'Um želi ponoviti'

Dušikov oksid, imenovan tudi "smejalni plin", se denimo uporablja kot sredstvo proti bolečinam med porodom in za stepanje smetane v gostinstvu. Vendar pa je v zadnjih letih v ZDA, Avstraliji in Evropi postal vse bolj priljubljena t. i. rekreativna droga, ki jo ljudje vdihavajo zaradi sproščene, hihitajoče se evforije, ki jo povzroči, kar v povprečju traja eno do dve minuti. Vendar pa ne gre za nenevarno početje.

icon-expand Dušikov oksid FOTO: Shutterstock

Še v začetku lanskega leta je 34-letni Vito Oliveri, ki živi v Portlandu v Oregonu, blizu nekaterih najboljših smučišč v ZDA, s svojo zaročenko Emily Shuford pogosto smučal, prav tako sta rada hodila na izlete do jezer. Potem pa sta se znašla v stanju začasne paralize. Zaradi dušikovega oksida, ki sta ga uporabljala nekaj let, piše Business Insider. Ko je Oliveri prvič vzel drogo, je pritrdil srebrno kapsulo v velikosti šminke, na razpršilnik za stepeno smetano in napolnil balon, iz katerega je vdihnil plin. Takoj mu je bilo všeč. A danes ima težave z ohranjanjem ravnotežja zaradi poškodb živcev, ki jih povzroča dušikov oksid. Nekoč je rad sprehajal svoja psa. Zdaj pade, če skočita nanj. Da se dovolj gibljeta, ju enkrat na teden pošlje v pasje varstvo. Svojo zgodbo je želel deliti, da bi ozaveščal o nevarnostih uporabe dušikovega oksida. "Na steklenicah z alkoholom je opozorilo, na cigaretah je opozorilo, ki vam pove, kaj se bo zgodilo, za dušikov oksid pa ni ničesar," je dejal Oliveri. Dušikov oksid je po prvi izkušnji z njim jemal na zabavah približno eno leto in prenehal, dokler se leta 2020 ni preselil v Portland in odkril super velikih jeklenk, ki so stale okoli 400 evrov. Shufordova pa ga je prvič poskusila med prvim skupnim božičem para, potem ko sta se leta 2018 srečala v dispanzerju za uživanje konoplje, in tudi njej je bil takoj všeč. Dušikov oksid ne povzroča fizične odvisnosti kot droge, kot je heroin, lahko pa povzroči "element psihološke odvisnosti". Uporabniki trdijo, da hrepenijo po njem, ko ga ne jemljejo, so razdražljivi, nenehno lovijo isti prvotni občutek, ki so ga dobili, kar vodi v vedno večje količine, pravijo zdravniki. Oliveri je povedal, da si je par več tednov na dan delil približno dve "super veliki" jeklenki, pri čemer sta se ustavila le, če sta bruhala ali imela simptome, podobne gripi. "Napetost traja le 10 do 15 sekund, nato pa si vaš um želi vse skupaj spet ponoviti," je dejal Oliveri. Poleg zdravstvenih težav ju je to pripeljalo v finančne težave, saj sta za razvado porabila tudi do 1300 evrov na dan. Prihranki so zato hitro kopneli.

icon-expand "Ljudje pridejo v bolnišnico, ker težko hodijo, imajo mravljinčenje v rokah in nogah, pogosto nerazločno govorijo, redkeje so prisotni krči," pravijo zdravniki. FOTO: iStock

Da je nekaj narobe, je Oliveri prvič opazil aprila 2022, ko so se mu začele nenadzorovano tresti noge in je težko stal pri miru. Ni vedel, da je bil to znak poškodbe živcev zaradi dušikovega oksida. Mesec dni kasneje je par pred poletom v Mehiko uporabil dve super veliki jeklenki in Oliverijeve noge so se tako tresle, da je moral najeti voziček, da se je premikal po letovišču. Do junija 2022 je bilo mravljinčenje "ekstremno". Nekega dne pa se je zbudil ohromljen od popka navzdol in ni mogel hoditi. V bolnišnici so mu povedali, da mu je dušikov oksid poškodoval živce in so ga zdravili z injekcijami vitamina B12. Minilo je s palico, nato pa še pet tednov, da je hodil brez nje, še vedno pa njegovo gibanje ni takšno, kot bi moralo biti. Par je poskušal prenehati uporabljati drogo, potem ko je Oliveri prišel domov, a nista mogla, in pet mesecev kasneje je v bolnišnici končala še Shufordova. Par je spet poskušal prenehati, a ko sta se po mesecu dni pojavila stres ali dolgčas, sta se znašla na stari poti. Po nedavnem tridnevnem popivanja je Oliveri dejal, da se počuti nelagodno zaradi uporabe droge, ker spet težko spet hodi. Zdaj se znova trudita nehati.

Strokovnjaki so začeli na nevarnosti rekreativne uporabe dušikovega oksida in njegovih potencialnih škodljivih učinkov, opozarjati, ko so se leta 2017 na trgu začele pojavljati majhne "stekleničke" te snovi, ki so ciljale na rekreativne uporabnike. "Morda enkrat na pet ali šest let vidim pacienta, ki ga je zadela kap zaradi jemanja kokaina. Skoraj vsak teden pa vidim koga s težavami zaradi dušikovega oksida. To je torej težava," je za Sky News pred kratkim povedal britanski nevrolog dr. David Nicholl. "Mislim, da je napačno temu reči smejalni plin, ker se zdi, da gre za šalo," je dodal Nicholl. "To je zdravilo, ki se uporablja kot anestetik, vendar s 50 odstotki kisika v nadzorovanem okolju z zdravstvenimi delavci, ki razumejo odmerke." Akutna izpostavljenost plinu lahko povzroči anemijo in poškodbe živcev, povezana pa je tudi s težavami s plodnostjo. Dr Nicholl je dejal, da je zloraba snovi trenutno najpogostejši vzrok za nujne sprejeme na nevrološki oddelek. "Ljudje pridejo v bolnišnico, ker težko hodijo, imajo mravljinčenje v rokah in nogah, pogosto nerazločno govorijo, redkeje so prisotni krči." Dušikov oksid lahko paralizira ljudi, ker uničuje živčne celice v hrbtenjači z inaktivacijo vitamina B12, ki je bistvenega pomena za vzdrževanje sluznice živcev. Ta poškodba živcev lahko povzroči tudi mravljinčenje in odrevenelost prizadetega dela telesa, pri čemer je resnost simptomov odvisna od tega, kako obsežna je poškodba. "Pogovarjal sem se celo s kolegom oftalmologom, ki je videl bolnika, ki je oslepel, vendar je bilo to sekundarno zaradi hipoksije, ki jo je povzročilo vdihavanje dušikovega oksida," je še opozoril Nicholl.