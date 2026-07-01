Zbudil se je z netopirjem na obrazu, nato umrl zaradi stekline

Dogodek se je zgodil med obiskom počitniške koče na severu Ontaria leta 2024, piše v poročilu, objavljenem v ponedeljek v reviji Canadian Medical Association Journal. Deček se je zbudil v šoku, potem ko je opazil, da ima na obrazu netopirja, poroča CNN.

Nagonsko ga je z roko odrinil z obraza. Njegov oče je nato netopirja ujel v lonec in ga izpustil na prostost. Ker deček ni imel vidnih ugriznih ran, netopir pa se ni vedel nenavadno ali agresivno, starši niso poiskali zdravniške pomoči. A devetnajst dni pozneje se je pri dečku začelo postopno pojavljati mravljinčenje in odrevenelost na desni strani obraza. Nato mu je obraz močno otekel, izgubil je tudi apetit.

Štiri dni po začetku simptomov so mu v ambulanti za nujno, vendar ne življenjsko ogrožajočo zdravstveno oskrbo, predpisali zdravilo za zdravljenje herpesa, saj so domnevali, da gre za Bellovo parezo, ki jo je povzročil virus herpesa. Tri dni pozneje so ga zaradi bolečega požiranja in bruhanja pripeljali na urgentni oddelek mestne bolnišnice v Ontariu. Odkrili so razjede na dlesnih in blago okvaro živca na desni strani obraza.