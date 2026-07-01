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Zbudil se je z netopirjem na obrazu, nato umrl zaradi stekline

Toronto, 01. 07. 2026 17.52 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Ne.M.
Netopir

V pretresljivem primeru iz Kanade je enajstletni deček umrl zaradi stekline. Po tem, ko se je zbudil z netopirjem na ustih in nosu, starši sprva niso iskali pomoči, saj ni imel vidnih poškodb. Nato so se začeli pojavljati simptomi ...

Dogodek se je zgodil med obiskom počitniške koče na severu Ontaria leta 2024, piše v poročilu, objavljenem v ponedeljek v reviji Canadian Medical Association Journal. Deček se je zbudil v šoku, potem ko je opazil, da ima na obrazu netopirja, poroča CNN.

Nagonsko ga je z roko odrinil z obraza. Njegov oče je nato netopirja ujel v lonec in ga izpustil na prostost. Ker deček ni imel vidnih ugriznih ran, netopir pa se ni vedel nenavadno ali agresivno, starši niso poiskali zdravniške pomoči. A devetnajst dni pozneje se je pri dečku začelo postopno pojavljati mravljinčenje in odrevenelost na desni strani obraza. Nato mu je obraz močno otekel, izgubil je tudi apetit.

Štiri dni po začetku simptomov so mu v ambulanti za nujno, vendar ne življenjsko ogrožajočo zdravstveno oskrbo, predpisali zdravilo za zdravljenje herpesa, saj so domnevali, da gre za Bellovo parezo, ki jo je povzročil virus herpesa. Tri dni pozneje so ga zaradi bolečega požiranja in bruhanja pripeljali na urgentni oddelek mestne bolnišnice v Ontariu. Odkrili so razjede na dlesnih in blago okvaro živca na desni strani obraza.

Netopir
Netopir
FOTO: Shutterstock

Dečkova družina je zdravnikom povedala za dogodek z netopirjem, naslednji dan pa je zdravnik na urgentnem oddelku o tem obvestil pristojno lokalno službo za javno zdravje. Kljub temu so dečka odpustili iz bolnišnice z domnevno diagnozo herpetičnega gingivostomatitisa, vnetja ustne sluznice in dlesni, ki ga povzroča virus herpesa ter se kaže z bolečimi razjedami na ustnicah ali v ustih.

Vrnil se je v bolnišnico, nerazločno govoril in vidno haluciniral

Že naslednje jutro se je deček vrnil v bolnišnico zaradi oslabelosti desne strani obraza, zmanjšanega občutka na tej strani ter nejasnega oziroma nerazločnega govora. Med čakanjem na sprejem v bolnišnico je dobil še vročino, imel je težave s požiranjem, bil je zmeden in je vidno haluciniral.

Do večera se je fantovo stanje še poslabšalo. Priklopili so ga na ventilator in ga sprejeli na oddelek za intenzivno nego otrok. "Ko smo pacienta videli na oddelku za intenzivno nego, smo močno posumili na steklino," so povedali zdravniki. Test je četrti dan po dečkovem sprejemu potrdil diagnozo stekline. Kanadska agencija za inšpekcijo hrane je nato odkrila tudi različico virusa stekline pri netopirjih. Deček je umrl 17. dan v bolnišnici.

Razlagalnik

Steklina je izjemno nevarna virusna bolezen, ki prizadene osrednji živčni sistem sesalcev, vključno z ljudmi. Povzroča jo virus iz družine Rhabdoviridae, ki se najpogosteje prenaša prek sline okužene živali, običajno z ugrizom ali praskanjem. Ker virus napada živčne celice in potuje proti možganom, je bolezen skoraj vedno smrtna, če se ne zdravi takoj po izpostavljenosti, še preden se pojavijo prvi simptomi.

Netopirji so naravni rezervoarji številnih virusov, vključno z virusom stekline. Njihova vloga pri prenosu je nevarna predvsem zato, ker so njihovi zobje zelo majhni in ostri, zaradi česar so lahko ugrizi ali praske komaj opazni ali celo nevidni s prostim očesom. Ljudje tako pogosto sploh ne vedo, da so bili izpostavljeni virusu, kar zamuja nujno preventivno cepljenje, ki je edini način za preprečitev razvoja bolezni.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI4

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NeXadileC
01. 07. 2026 19.47
Torej, krivda malomarnih in nesposobnih zdravnikov.
Odgovori
+1
1 0
devote
01. 07. 2026 19.39
No in potem imaš pri nas neke pasjeljubceseveda neznalce , ki se zoperstavljajo cepljenju psov. Psi morajo biti cepljeni proti steklini. Ce te ugrizne mestno scene je velika dilema dati ugriznjenemu cepivo ali ne. Tudi cepivo samo ni brez posledic namrec za cepljenega. Red mora biti!. Brez reda v preteklosti ne bi slovejiji tako uspešno uspelo zatreti steklino, vendar se se kljub temu se najdejo stekle zivali.. lisice.
Odgovori
+2
2 0
ssecnik
01. 07. 2026 19.59
Ja,drži,poznam to.Vzeti licencenco brez oklevanja veterinarju ki ne cepi in potrdi cepljenje.
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0 0
ssecnik
01. 07. 2026 20.00
Vzeti licenco takoj vsakemu veterinarju ki ne cepi pa registrira cepljenje.
Odgovori
0 0
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