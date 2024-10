Zbudili so se z netopirjem v spalnici, otrok umrl zaradi stekline

Steklina je redka, vendar zelo nevarna in smrtonosna bolezen, ki se na človeka lahko prenese z okužene živali, po navadi so to netopirji, kojoti, lisice ali rakune, prenaša pa se predvsem s slino.

Dr. Lock je povedal, da se je odstotek netopirjev s steklino v južnem Ontariu v zadnjih letih povečal z manj kot 10 odstotkov na 16 odstotkov. "Izjemno pomembno je, da vsakdo, ki je izpostavljen netopirjem, takoj poišče zdravniško pomoč," je povedal za BBC in dodal, da je v tem primeru treba poskrbeti za zdravljenje oziroma cepljenje, tudi če znaki ugriza niso takoj vidni.

Po podatkih kanadskega ministrstva za zdravje so primeri stekline med ljudmi v Kanadi redki, od leta 1924 je bilo v Kanadi 28 primerov stekline, vsi pa so bili smrtni. Agencija za zdravje pa je navedla, da so skoraj vsi primeri stekline pri ljudeh v tej državi posledica izpostavljenosti netopirjem ali izpostavljenosti steklini v drugih državah.

Tudi v ZDA po podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni zaradi stekline vsako leto umre manj kot 10 ljudi. V ZDA je bilo med letoma 2009 in 2018 zabeleženih 25 primerov stekline pri ljudeh, od tega pa se jih je sedem okužilo v drugi državi. V Veliki Britaniji so od leta 1946 poročali o 26 primerih, pri čemer so se vsi ljudje okužili izven svoje države.

Po podatkih NIJZ-ja steklino povzroča virus, ki prizadene osrednje živčevje toplokrvnih živali in človeka in prisotnost virusa pri živalih predstavlja stalno nevarnost za ljudi.

"Steklina je, kljub dolgoletnemu zatiranju in možnosti uporabe cepiva, razen v nekaj državah, še vedno zelo razširjena po vsem svetu. Veliko tveganje za okužbo je predvsem v Aziji, Afriki, južni Ameriki in vzhodni Evropi. Letno zaradi stekline po svetu umre približno 55.000 ljudi, od tega je skoraj polovica otrok," so zapisali pri NIJZ-ju.

Drastično upadanje stekline pa so zabeležili v državah, kjer so v 80. letih prejšnjega stoletja pričeli sistematično zatiranje stekline pri divjih živalih. Med ljudmi v Evropi so smrtni primeri redki in so večinoma posledica ugriza steklega psa pri potnikih iz Afrike in Azije.

V Sloveniji je bila urbana steklina izkoreninjena po drugi svetovni vojni, z uvedbo obveznega cepljenje psov in ostalih veterinarskih ukrepov. Med letoma 1946 in 1950 je po podatkih NIJZ-ja za steklino, v Sloveniji, umrlo 14 oseb, od leta 1950 pa nihče več. Tudi število steklih živali je začelo upadati z uvedbo cepljenja, zadnji ugotovljen primer bolezni pri živali je bil ugotovljen januarja 2013.