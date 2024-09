Zbujajo se v neskončen dan; po Bratislavi s supom

Prebivalcem srednje in vzhodne Evrope se zdi, kot da se zbujajo v neskončen dan. S sivega neba dan za dnem se zlivajo litri dežja, ki jih zemlja ne požira, zato voda preplavlja njihove domove, ulice, njive. Redno prevozno sredstvo so postali reševalni helikopterji in čolni, do svojih avtomobilov ne morejo več. Seznama mrtvih in pogrešanih se vztrajno polnita, doslej so našli že 18 trupel. Najhuje ostaja na Poljskem, Češkem in v Avstriji, visoke vode so že dosegle tudi Nemčijo.

OGLAS

Območje, ki ga je zajela vremenska katastrofa, pod katero se je podpisal ciklon Boris, ki se je nad Evropo ustavil in noče naprej, je vsak dan večje. Kot bi v središču poljskega mesta razneslo bombo Podobno kot v Jeseniku na Češkem, o katerem smo poročali včeraj, je tudi središče malega poljskega mesta Klodzko, ki leži približno 100 kilometrov od Vroclava, videti, kot bi tam eksplodirala bomba. Razdejanje je povzročila reka Nysa Klodzka, pritok Odre.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia





Razdejano Klodzko na Poljskem. icon-picture-layer-2 1 / 4

Evakuirati so morali tudi bližnje mesto Nysa, kjer je voda vdrla v urgentni center tamkajšnje bolnišnice. Z napihljivimi čolni so rešili 33 pacientov, tudi otroke in nosečnico. V jezu na jugozahodu države so odkrili razpoko, lokalne oblasti so nemudoma odredile evakuacijo vseh nižjeležečih delov mesta Paczkow. "Nihče je more zagotoviti, da bo jez zdržal," je zagotovil župan.

Poplavljeno mesto Nysa na Poljskem. FOTO: AP icon-expand

Vlada v Varšavi je na kriznem sestanku v Šleziji razglasila izredne razmere, odlok bo v veljavi 30 dni in pristojnim organom daje več pristojnosti za izdajanje ukazov. Oblasti lahko na primer lažje odredijo evakuacijo določenih krajev, območij ali objektov, državljanom pa prepovejo zadrževanje na določenih mestih.

Lokalni prebivalci na bregove Nyse Klodzke dovažajo protipoplavne vreče. FOTO: Profimedia icon-expand

Na prizadeta območja so poslali skoraj 5000 vojakov. Premier Donald Tusk je obljubil več kot 230 milijov evrov državne pomoči. Češka vojska bo pomagala vse do konca oktobra Za aktivacijo vojske se je odločila tudi Češka, do 2000 jih bo civilnim službam pomagalo vse do konca oktobra, je potrdilo obrambno ministrstvo. Vojaški helikopterji na krizna območja na severovzhodu države dovažajo osnovne zaloge pitne vode in hrane. Prizadeta so tudi vodovodna, električna in mobilna omrežja.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP





Poplave na Češkem icon-picture-layer-2 1 / 4

Bregove je prestopilo več rek, za zdaj so potrjene tri smrtne žrtve, na seznamu je tudi sedem pogrešanih. Narasli reki Odra in Opava sta prizadeli tudi jez v Ostravi, tretjem največjem češkem mestu. Potok je postal reka Nadaljnjega pokanja jezov se bojijo tudi v sosednji Avstriji. V ponedeljek zvečer so tam našli še enega mrtvega, šlo je za moškega srednjih let in sprva ni bilo jasno, ali je bil tudi on žrtev poplav.

Najbolj prizadeta je dežela Spodnja Avstrija, ki obkroža tudi prestolnico Dunaj. Nanjo se je v zadnjih dneh zlilo 370 litrov dežja na kvadratni meter, nekajkrat več kot je sicer povprečna mesečna količina. Zaprtih je 200 cest, evakuirati so morali 1800 objektov.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP













Poplave v Avstriji icon-picture-layer-2 1 / 8

Težave z javnim prevozom so tudi v prestolnici. Poročali smo že o poplavljeni avtocesti A2, delno ohromljen je tudi sistem podzemne železnice. Rečica Wien, ki skozi Dunaj običajno mezi na dnu globokega kanala, je zdaj postala deroče besnilo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Težki spomini na čas pred 22 leti Proti sosednjim državam zaskrbljeno pogledujejo tudi Nemci, ki jih vodni val čaka z zamikom. Na Saškem, ki leži na skrajnem vzhodu Nemčije, napeto spremljajo dogajanje na Češkem in na reki Labi. V Dresdnu je običajni vodostaj 1,4 m, že zdaj je visoka skoraj štirikrat toliko, čez dan pa se pričakuje, da bo Laba v mestu presegla šestmetrski mejnik, ko bo razglašena tretja stopnja poplavne ogroženosti.

Vodostaj Labe v Dresdnu se bliža šestim metrom. FOTO: AP icon-expand

Med stoletnimi poplavami je Laba leta 2002 denimo narasla kar na 9,40 metra. V okolici Bratislavi s supom Narašča tudi vodostaj Donave v Bratislavi. V središču slovaške prestolnice ponoči dosegel 963 centimetrov, predmestje Devin je zaradi poplav odrezano od sveta.

Po eni izmed bratislavskih mestnih četrti kar s supom. FOTO: AP icon-expand

Madžari sprožili evropski mehanizem za odzivanje v krizi Tudi na Madžarskem se pripravljajo na poplave. V okviru mehanizma za odzivanje v krizi (IPCR) je za danes napovedan sestanek nacionalnih strokovnjakov za obvladovanje nesreč s pristojnimi institucijami in službami EU, vključno s Centrom za usklajevanje nujnega odziva (ERCC).

Na Madžarskem hitijo s polnjenjem protipoplavnih vreč. FOTO: AP icon-expand