Američani in Nemci s švicarskim podjetjem vohunili za drugimi državami

Ameriška obveščevalna služba Cia in nemška obveščevalna služba BND sta leta 1970 kupili švicarsko podjetje Crypto AG, ki je po drugi svetovni vojni postalo vodilno na področju prenosnih naprav za kriptirano komuniciranje. Podjetje je svojo opremo prodajalo več kot 120 državam, med drugim Iranu, Indiji, Pakistanu, Savdski Arabiji, Vatikanu in vojaškim huntam v Latinski Ameriki, so poročali ameriški Washington Post, nemška javna televizija ZDF in švicarska javna televizija SRF.

Naprave, ki so jih prodali ameriškim zaveznikom, so bile varne, v druge pa so lahko vdrli ameriški in nemški vohuni. Obveščevalni službi ZDA in Nemčije sta naprave priredili tako, da sta z lahkoto razbrali kode, ki so jih države uporabljale za pošiljanje kriptiranih sporočil.