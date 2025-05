ZDA bi milijon Palestincev preselile v Libijo

V Jordaniji in Egiptu sicer že bivajo številni Palestinci, večinoma potomci beguncev, ki so tja prebegnili ob ustanovitvi Izraela.

Trump je v preteklosti že razburil s svojimi načrti za enklavo. V začetku februarja je po srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem dejal, da bodo ZDA prevzele Gazo, odstranile porušene zgradbe in sprožile neverjeten gospodarski razvoj, s čimer bi ta postala riviera Bližnjega vzhoda. Pred tem bi prebivalce izselil v sosednjo Jordanijo in Egipt.

Gaza je pred izbruhom aktualne vojne oktobra 2023 štela več kot 2,1 milijona prebivalcev. Več kot 53.000 je bilo odtlej ubitih, dejansko število pa je najverjetneje bistveno višje. Številni so umrli tudi zaradi uničenega zdravstvenega sistema in splošnega pomanjkanja, ki vlada zaradi izraelske blokade dobav pomoči.

Viri so za NBC povedali, da Washington še ni sprejel dokončne odločitve glede načrta, a da je z njim seznanjen tudi Izrael, ki je v zadnjih 19 mesecih razdejal Gazo. Libija bi po načrtu sprejela milijon ljudi, v zameno pa bi ZDA odmrznile več milijard dolarjev, zamrznjenih pred več kot desetimi leti.

Netanjahu je medtem ta teden razkril, da iščejo države, kamor bi lahko odšli prebivalci Gaze, ki so bili med agresijo tako rekoč vsi razseljeni, številni tudi večkrat. Po oceni izraelskega premierja bi jih več kot polovica možnost odhoda sprejela.

Več najskrajnejših članov aktualne izraelske vlade je v preteklosti tudi javno podprlo idejo etničnega čiščenja enklave, ponavadi pod pretvezo "prostovoljnih migracij".

Libija je od strmoglavljenja in usmrtitve dolgoletnega voditelja Moamerja Gadafija leta 2011 v primežu državljanske vojne in spopadov različnih oboroženih skupin. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve trenutno odsvetuje vsa potovanja v državo.