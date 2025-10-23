ZDA bodo Izraelu odrekle podporo, če si bo priključil Zahodni breg

Na nesprejemljivost tovrstne poteze Izraela sta danes in v sredo že opozorila tudi podpredsednik ZDA JD Vance in zunanji minister Marco Rubio , potem ko je izraelski parlament v sredo na predhodnem glasovanju odprl pot odločanju o predlogu zakona o priključitvi zasedenega Zahodnega brega. Šlo je sicer za prvo od štirih glasovanj, potrebnih za dokončno sprejetje zakonodaje.

"To se ne bo zgodilo, ker sem dal besedo arabskim državam. In tega zdaj ne morejo storiti. (...) Izrael bi v tem primeru izgubil vso podporo Združenih držav," je Donald Trump dejal v odgovor na vprašanje o tem, kakšne bi bile posledice za Izrael, če bi si uradno priključil zasedeni Zahodni breg.

"Izrael si Zahodnega brega ne bo priključil," je bil jasen Vance ob zaključku večdnevnega obiska v Izraelu. V državo je danes prispel tudi Rubio, ki naj bi se v petek sestal s premierjem Benjaminom Netanjahujem in nadaljeval pogovore o spoštovanju prekinitve ognja v Gazi in nadaljnjem izvajanju Trumpovega mirovnega načrta. Pred odhodom iz ZDA je opozoril, da koraki Izraela v smeri priključitve Zahodnega brega ogrožajo mirovni dogovor v Gazi.

Trump je v intervjuju za revijo Time dejal tudi, da verjame, da bi se lahko Savdska Arabija že do konca letošnjega leta pridružila Abrahamovim sporazumom.

Gre za sporazume Izraela z arabskimi državami o normalizaciji odnosov, s katerimi so Združeni arabski emirati leta 2020 ob posredovanju Trumpa prekinili dolgoletno enotno fronto arabskega sveta proti Izraelu in normalizirali odnose z njim. Kasneje je pristopil še Bahrajn, odnose z Izraelom pa sta kasneje normalizirala tudi Sudan in Maroko.