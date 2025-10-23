Svetli način
Tujina

ZDA bodo Izraelu odrekle podporo, če si bo priključil Zahodni breg

Washington, 23. 10. 2025 18.56 | Posodobljeno pred 55 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
21

Predsednik ZDA Donald Trump je v intervjuju za revijo Time dejal, da bo Izrael izgubil podporo ZDA, če si bo uradno priključil okupirani Zahodni breg, ki ga sicer zaseda že od leta 1967. Dodal je, da je arabskim državam obljubil, da se to ne bo zgodilo. Izraelski parlament je v sredo storil prve korake v tej smeri.

"To se ne bo zgodilo, ker sem dal besedo arabskim državam. In tega zdaj ne morejo storiti. (...) Izrael bi v tem primeru izgubil vso podporo Združenih držav," je Donald Trump dejal v odgovor na vprašanje o tem, kakšne bi bile posledice za Izrael, če bi si uradno priključil zasedeni Zahodni breg.

Na nesprejemljivost tovrstne poteze Izraela sta danes in v sredo že opozorila tudi podpredsednik ZDA JD Vance in zunanji minister Marco Rubio, potem ko je izraelski parlament v sredo na predhodnem glasovanju odprl pot odločanju o predlogu zakona o priključitvi zasedenega Zahodnega brega. Šlo je sicer za prvo od štirih glasovanj, potrebnih za dokončno sprejetje zakonodaje.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

"Izrael si Zahodnega brega ne bo priključil," je bil jasen Vance ob zaključku večdnevnega obiska v Izraelu. V državo je danes prispel tudi Rubio, ki naj bi se v petek sestal s premierjem Benjaminom Netanjahujem in nadaljeval pogovore o spoštovanju prekinitve ognja v Gazi in nadaljnjem izvajanju Trumpovega mirovnega načrta. Pred odhodom iz ZDA je opozoril, da koraki Izraela v smeri priključitve Zahodnega brega ogrožajo mirovni dogovor v Gazi.

Trump je v intervjuju za revijo Time dejal tudi, da verjame, da bi se lahko Savdska Arabija že do konca letošnjega leta pridružila Abrahamovim sporazumom.

Gre za sporazume Izraela z arabskimi državami o normalizaciji odnosov, s katerimi so Združeni arabski emirati leta 2020 ob posredovanju Trumpa prekinili dolgoletno enotno fronto arabskega sveta proti Izraelu in normalizirali odnose z njim. Kasneje je pristopil še Bahrajn, odnose z Izraelom pa sta kasneje normalizirala tudi Sudan in Maroko.

donald trump izrael zahodni breg
KOMENTARJI (21)

oježeš
23. 10. 2025 19.58
ZDA zavezniki določenih držav, te si pa mislijo in delajo po svoje, briga jih Trum in njegove zahteve. Trump pa tudi grozi zato, da bi izpadel v svetu bolj kredibilen, drugače mu je vseeno kaj njegovi zavezniki počnejo.
ODGOVORI
0 0
Pajo_36
23. 10. 2025 19.55
Izrael itak že od leta 1967 nadzoruje zahodni breg. Vse je de facto pod nadzorom Izraela, razen cone A, ki so mesta JEnin, Nablus, Ramallah, Jericho, Bethlehem in razdeljeni Hebrona na ene par delov. Vse mejne prehode z Jordanijo na ZB so pod nadzorom Izraela. Izrael ne bo spustil dolino Jordana, ker je rodovitna, rodovitno zemljo pa potrebuje, briga ga, če tam živijo Palestinci. Prav tako0 na območju, ki je po sporazumu v Oslu pod izraelskim nadzorom Palestinci nimajo volilne pravice, vsak prišlek iz New Yorka, jo ima avtomatsko. Ko enkrat vidi človek dejansko stanje na terenu, se zgrozi, sploh pa da neka, tudi naša, politika to lahko podpira. In to lahko podpira smo zaradi tega, ker ji kaplja denar iz Netanjahujevega Democratic Alliance, ane Janša, Vrtovec? Zastonj izletki v Izrael, a?
ODGOVORI
0 0
Našvasan_zob
23. 10. 2025 19.42
-1
Če niti tolk jajc nima da bi objavil Epstein fajle potem točno vemo,da bo plesat točno tako kot bodo židi rekli.... -hehe
ODGOVORI
0 1
Našvasan_zob
23. 10. 2025 19.37
+3
Bodo odrekle ja, penis bodo odrekle...
ODGOVORI
3 0
M_teoretik
23. 10. 2025 19.37
+3
Danes tako pove, jutri pa tako kot za Gazo, bo Riviero gradil!? Skupaj z Benčijem !?
ODGOVORI
4 1
Anion6anion
23. 10. 2025 19.36
+4
Ti kar kramp reče danes, jutri že ne velja več.
ODGOVORI
5 1
borjac
23. 10. 2025 19.33
+4
"ZDA bodo Izraelu odrekle podporo, če si bo priključil Zahodni breg " , ali res ??? sedaj sledi še pogovor z Predsednikom ZDA in Izraela Netanjahujem , po debati bo Trump že govoričil drugo varianto .
ODGOVORI
5 1
Zmaga Ukrajini
23. 10. 2025 19.27
+3
Nč bat, jutri bo že drugače blebetal.
ODGOVORI
6 3
M_teoretik
23. 10. 2025 19.31
+3
Ne le drugače, ampak diametralno nasprotno!?
ODGOVORI
4 1
daedryk
23. 10. 2025 19.23
-1
civilizacija tangut je bila se kar v redu v primerjavi s sumerci. zahodna kultura je ze precej casa temeljito zavozena in se bolj zahodno je se slabse. treba bi se bilo distancirati od tega in delati na samoniklosti ter gojiti neko blagorodje za lasten napuh namesto da ovce hipnotizirano bolscijo v plastik fantastik popup ikone. trenutno je situacija z izraelom taka, da nas imajo za nacisticne kolaborante, kar je dejansko le del gorenjske, ostalo schtima. treba jih bo torej nauciti kozjih molitvic.
ODGOVORI
0 1
Buci in Bobo
23. 10. 2025 19.14
-1
Je treba povedat...
ODGOVORI
0 1
Heprk
23. 10. 2025 19.09
+0
Izrael te bo izpljunil ko bos to nardil. Sledeča sluga bo pocel enako, pocepnil izraelu. Edini Iran je pokoncen, ko nardijo atomsko se bo vse umirilo.
ODGOVORI
3 3
Jerry321
23. 10. 2025 19.08
+4
Hm… to je rekel danes, a kaj bo rekel jutri?! 😂
ODGOVORI
6 2
M_teoretik
23. 10. 2025 19.30
+0
Jutri tako kot je prestolnico iz Tel Aviva preselil v Jeruzelem, bo Izraelcem poklonil Betlehem!?
ODGOVORI
1 1
Artechh
23. 10. 2025 19.08
+4
Kakšne novice kako se hamas ne drži dogovora?
ODGOVORI
6 2
Con-vid 1984
23. 10. 2025 19.11
-2
Še dobr da je hamas izum mossada, gre zlo na roko izraelu.
ODGOVORI
2 4
Artechh
23. 10. 2025 19.14
+2
Hamas je bil izvoljen iz strani Palestincev....
ODGOVORI
3 1
Kameleon Kiddo
23. 10. 2025 19.21
-1
vec v cem je razlika med levimi in desnimi? eni kradejo in lazejo, drugi pa lazejo in kradejo. izbira na volitvah je od nekdaj med slabim in slabsim , ce se ti canknilo.
ODGOVORI
0 1
Buci in Bobo
23. 10. 2025 19.27
+2
Hamas ni izum mosada. Kje si pa to staknil? Niso bili vedno skregani.
ODGOVORI
2 0
M_teoretik
23. 10. 2025 19.34
+0
Tako kot PLO. Tud PLO je bil Izraelski "otrok"; zarad izgovora!?
ODGOVORI
1 1
Con-vid 1984
23. 10. 2025 19.08
+0
Ah trampek, roke, ki te drži za jajca ne grizeš.
ODGOVORI
1 1
