ZDA bodo Kijevu dobavile strelivo z osiromašenim uranom

ZDA bodo tovrstno strelivo Ukrajini dobavile prvič. S 120-milimetrskim strelivom z osiromašenim uranom bodo oborožili ameriške tanke M1 Abrams, ki naj bi jih Američani dobavili v prihodnjih mesecih, poroča BBC.

Nov sveženj vojaške pomoči je med dvodnevnim obiskom v Kijevu predstavil ameriški državni sekretar Anthony Blinken. Rusija je ameriški načrt obsodila in ga označila za "indikator nečlovečnosti".

"Jasno je, da se je Washington s svojo idejo o povzročitvi strateškega poraza pripravljen boriti ne le do zadnjega Ukrajinca, ampak tudi uničiti cele generacije," je na Telegramu zapisalo rusko veleposlaništvo v Washingtonu. Dodali so, da se Američani "povsem zavedajo posledic".

"Eksplozije takšnega streliva povzročijo nastanek premikajočega se radioaktivnega oblaka," so zapisali. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zakharova je bila prav tako ostra do odločitve, opozorila je, da so na mestih, kjer so v preteklosti uporabljali strelivo z osiromašenim uranom, opazili porast rakavih obolenj.