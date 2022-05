ZDA bodo lahko zasegle Amadeo, ki je obtičala na Fidžiju

Eno ključnih vprašanj ostaja, kateri od dveh ruskih oligarhov je lastnik jahte. Le eden se namreč sooča s sankcijami. ZDA trdijo, da je pravi lastnik jahte Sulejman Kerimov , ki so ga Američani leta 2018 sankcionirali zaradi domnevnega pranja denarja, po ruski invaziji na Ukrajino pa je bil deležen novih sankcij zaradi tesnih vezi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom .

Superjahta Amadea, ki je vredna okoli 325 milijonov evrov, je na Fidži prispela sredi aprila, tamkajšnja policija pa jo je kmalu po prihodu zasegla. Sodnik v prestolnici Suva je zdaj odločil, da lahko ameriške oblasti zasežejo jahto, a je svojo odločitev zadržal vsaj do petka, saj se lahko obramba še pritoži.

Obramba na drugi strani trdi, da je pravi lastnik ladje Eduard Khudainatov, nekdanji predsednik in izvršni direktor Rosnefta, ruskega naftnega in plinskega podjetja v državni lasti. Khudainatov se je, za razliko od drugih oligarhov, do zdaj uspel izogniti sankcijam.

Kot pri mnogih superjahtah je sicer dejansko lastništvo težko ugotoviti, na papirju pa je plovilo registrirano na Kajmanskih otokih in je v lasti podjetja Millemarin Investments Ltd. Njihovi odvetniki na sodišču trdijo, da je podjetje zakoniti lastnik plovila, dejanski lastnik pa je Khudainatov. Toda Američani so na drugi strani prepričani, da je lastnik Kerimov.