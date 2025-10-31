ZDA bodo na leto sprejele le 7500 beguncev

Donald Trump zmanjšuje število beguncev, ki so jih pripravljene sprejeti ZDA, na zgodovinsko najnižjo raven, poročajo tuje tiskovne agencije. Prednost pri pridobitvi tega statusa in prejemu zatočišča bodo imeli predvsem belci iz Južne Afrike, ki so bili "žrtve nezakonite ali nepravične diskriminacije v svojih domovinah", so sporočili v Beli hiši.

Trump je 20. januarja podpisal izvršni ukaz, s katerim je ustavil sprejem beguncev v ZDA, ker naj bi to škodilo interesom države. Izjema so bili beli priseljenci iz Južne Afrike, za katere je Trump trdil, da jih doma ubijajo in preganjajo.

Vlada Joeja Bidna pri sprejemu beguncev ni določala, ali gre za belce ali ljudi druge barve kože, Trump pa si želi, da bi se v ZDA preseljevali ljudje evropskega izvora.