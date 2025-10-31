Svetli način
ZDA bodo na leto sprejele le 7500 beguncev

Washington, 31. 10. 2025 09.33 | Posodobljeno pred 11 minutami

STA , D. S.
Ameriški predsednik Donald Trump se je odločil, da bodo ZDA na leto sprejele le 7500 beguncev, pri čemer bodo imeli prednost belci iz Južne Afrike in ljudje, ki so bili doma žrtev diskriminacije, je v četrtek sporočila Bela hiša. Prejšnja vlada demokrata Joeja Bidna je bila pripravljena sprejeti do 125.000 beguncev na leto.

Donald Trump zmanjšuje število beguncev, ki so jih pripravljene sprejeti ZDA, na zgodovinsko najnižjo raven, poročajo tuje tiskovne agencije. Prednost pri pridobitvi tega statusa in prejemu zatočišča bodo imeli predvsem belci iz Južne Afrike, ki so bili "žrtve nezakonite ali nepravične diskriminacije v svojih domovinah", so sporočili v Beli hiši.

Trump je 20. januarja podpisal izvršni ukaz, s katerim je ustavil sprejem beguncev v ZDA, ker naj bi to škodilo interesom države. Izjema so bili beli priseljenci iz Južne Afrike, za katere je Trump trdil, da jih doma ubijajo in preganjajo.

Vlada Joeja Bidna pri sprejemu beguncev ni določala, ali gre za belce ali ljudi druge barve kože, Trump pa si želi, da bi se v ZDA preseljevali ljudje evropskega izvora.

Begunci FOTO: AP
ptuj.si
31. 10. 2025 09.47
Bravo.
