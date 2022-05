ZDA bodo omilile sankcije proti Venezueli

ZDA so v torek nekoliko sprostile sankcije proti Venezueli. Washington je spremenil ton v pogovoru z oblastjo Nicolasa Madura in si za dialog s Caracasom začel prizadevati takoj po ruskem napadu na Ukrajino in pretresih na svetovnih naftnih trgih. V Beli hiši sicer trdijo, da so te ukrepe sprejeli na prošnjo venezuelske opozicije.

Eden od ukrepov je, da se lahko ameriška naftna družba Chevron znova pogaja z venezuelsko državno naftno družbo PDVSA o prihodnjih dejavnostih v Venezueli. Podpredsednica Venezuele Delcy Rodriguez je sporočila, da se lahko sedaj ameriška in evropska naftna podjetja pogajajo z venezuelskimi in obnovijo poslovanje v Venezueli. Washington sicer pojasnjuje, da Chevron še ne bo mogel sklepati pogodb z PDVSA ali začeti z delom v Venezueli, ob tem pa vlada predsednika Joeja Bidna poudarja, da sprostitev režimu ne bo omogočila, da pride do denarja, "temveč bo vse odvisno od njegovega obnašanja". icon-expand Nicolas Maduro FOTO: AP Washington si želi, da bi se Madurov režim začel pogajati z opozicijo in samorazglašenim predsednikom Juanom Guaidojem, ki so ga številne države, najprej ZDA, priznale kot voditelja Venezuele, čeprav Maduro ohranja vso oblast v državi. Pogajanja o prihodnosti Venezuele so obtičala na mrtvi točki lani oktobra, ko so Američani aretirali kolumbijskega poslovneža Alexa Saaba, ker je pral denar za Madurov režim. Marca letos sta ameriška državna uradnika obiskala Venezuelo, ki je kmalu zatem izpustila iz zapora dva zajeta Američana, ki sta sodelovala v poskusu državnega udara v Venezueli. Venezuela se je marca vzdržala glasovanja o resoluciji Generalne skupščine ZN, ki je obsodila rusko agresijo na Ukrajino, kar je bilo precejšnje presenečenje. PREBERI ŠE Američana, ki sta načrtovala napad na Madura, obsojena na 20 let zapora V kongresu so se zaradi napovedi sprostitve sankcij na Bidnovo vlado vsule kritike, podobno kot dan prej pri odpravi nekaterih ukrepov proti Kubi. Demokratski senator Bob Menendez je dejal, da gre za propadlo strategijo, ki ne bo izboljšala življenja Venezuelcev, ampak jo bo Maduro izkoristil za krepitev svojega režima. Poskus zbliževanja z Venezuelo, ki ima največje zaloge nafte na ameriški celini, je logičen v času, ko je ruska vojna proti Ukrajini dvignila cene nafte, ZDA pa si prizadevajo, da bi se svet odpovedal ruski nafti.