ZDA bodo pregledale odziv policije na streljanje v šoli v Teksasu

Oblasti so se trudile dati jasen časovni načrt, kako so se odvijali dogodki v Uvaldeju. V petek so uradniki priznali, da je policija odlašala z vstopom v šolo več kot 40 minut, ker niso verjeli, da je strelec še vedno "aktiven" . Višji častnik na prizorišču se je odločil počakati, da pride šolski hišnik s ključi, ker so menili, da do takrat "noben otrok ni ogrožen" ali pa "nihče več ne živi" .

V nedeljo se je v Uvaldeju z družinami žrtev srečal tudi predsednik Joe Biden. Spoznal je tudi preživele in prve posredovalce. Prva dama Jill Biden, tudi sama učiteljica, je predsednika pospremila do spominskega obeležja v osnovni šoli Robb, kjer so ju, poleg preproge s cvetličnimi pokloni za učitelje, in otroke – vse mlajše od 10 let –, ki so izgubili življenje, videli, kako tolažita ravnateljico šole Mandy Gutierrez. Oba so tudi opazili, kako si izpod sončnih očal brišeta solze. Prva dama se je dotaknila tudi fotografij vsakega otroka. Par se je nato udeležil katoliške maše v tamkajšnji cerkvi, protestniki pred cerkvijo pa so ob njunem odhodu vzklikali: "Naredite nekaj!" "Bomo," je odgovoril predsednik.

Streljanje 24. maja je sprožilo nove pozive k ukrepom nadzora nad orožjem, čeprav republikanci nasprotujejo zaostrovanju pravil. Uradniki Bele hiše pravijo, da Biden verjetno ne bo ponudil posebnih političnih predlogov ali si prizadeval izdati izvršilnega ukaza v prihodnjih tednih, da bi se izognil vmešavanju v občutljiva pogajanja med senatskimi demokrati in republikanci.