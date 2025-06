ZDA bodo preverjale družbena omrežja prosilcev za vizume

Konzularni uslužbenci bodo preverjali ali so prosilci za vizume objavili karkoli sovražnega do državljanov, kulture, vlade, ustanov ali temeljnih načel ZDA. Prav tako bodo ugotavljali ali so prosilci za vizume zagovarjali teroriste in teroristične organizacije ter vse druge morebitne grožnje nacionalni varnosti ZDA kakor tudi izražanje podpore antisemitizmu.

Vizumi F, M in J so vse vrste ameriških ne-imigrantskih vizumov za tuje državljane, ki želijo študirati v ZDA. Vizum F je namenjen akademskemu študiju, vizum M je namenjen poklicnemu ali neakademskemu študiju, vizum J pa je namenjen obiskovalcem na izmenjavi, ki sodelujejo v programih izmenjave.

"Ameriški vizum je privilegij in ne pravica. Pri pregledovanju in preverjanju vizumov uporabljamo vse razpoložljive informacije, da bi odkrili tiste, ki ne smejo vstopiti v ZDA. V skladu z novimi smernicami bomo izvedli celovito in temeljito preverjanje, vključno s spletno prisotnostjo, vseh prosilcev," je med drugim sporočil State Department.

Za olajšanje preverjanja bodo morali vsi prosilci za omenjene vizume zasebnost na svojih elektronskih napravah nastaviti na javno.