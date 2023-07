ZDA bodo Ukrajini poslale 'eno najbolj zahrbtnih orožij na svetu': kasetno strelivo

ZDA so se odločile Ukrajini posredovati paket kasetnega streliva, ki naj bi jim znatno pomagal pri protiofenzivi proti Rusiji. Ukrajina sicer že več mesecev prosi za nujno potrebno orožje, saj jim streliva primanjkuje.

Prošnje in prizadevanja ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki na nobenem javnem srečanju ni izpustil priložnosti, da zahodne države pozove k dobavi streliva, so se očitno obrestovale. ZDA naj bi jim kmalu poslale kasetno strelivo, ki ga je sicer prepovedalo več kot 100 držav, saj gre za vrsto orožja, ki vsebuje več eksplozivnih bomb, imenovanih submunicija. Velik del sveta je prepovedal uporabo tega orožja s Konvencijo o kasetnem strelivu (CCM), ki prepoveduje tudi skladiščenje, proizvodnjo in prenos tega orožja. Čeprav se je tej konvenciji pridružilo 123 držav, pa se ji niso pridružile Združene države Amerike, Ukrajina, Rusija in 71 drugih držav. Uporaba streliva za napade na sovražnikove enote ali vozila po mednarodnem pravu ni nezakonita, vendar pa bi po navedbah organizacije Human Rights Watch napad na civiliste s tem orožjem lahko pomenil vojni zločin.

icon-expand Neaktivirana kasetna bomba FOTO: Shutterstock

Ameriški uradniki naj bi sicer oklevali glede dobave kasetnega streliva Ukrajini, saj bi lahko znatno ogrozilo civiliste v vojni. ZDA imajo velike zaloge tega orožja, ki so ga prvič razvili med drugo svetovno vojno. Strelivo je sporno, ker lahko neeksplodirane bombe več let ostanejo na tleh in eksplodirajo šele kasneje, ogrožajoč nič hudega sluteče civiliste. Ameriška zakonodaja prepoveduje prenos kasetnega streliva, pri katerem je stopnja odpovedi bomb več kot 1 odstotek, kar pomeni, da več kot 1 odstotek bomb v orožju ne eksplodira, vendar lahko predsednik Joe Biden to pravilo zaobide, poroča BBC. Predstavniki obrambnega ministrstva so v četrtek novinarjem povedali, da Bidnova administracija razmišlja o pošiljanju kasetnega streliva s stopnjo odpovedi, nižjo od 2,35 odstotka. Pentagon je opozoril, da je Rusija v Ukrajini že uporabljala kasetne bombe s še višjo stopnjo odpovedi. Preiskava Združenih narodov je pokazala, da jih je verjetno uporabljala tudi Ukrajina, čeprav je to zanikala. Po poročanju ameriških medijev nameravajo uradniki v Ukrajino poslati artilerijske izstrelke, od katerih bo vsak vseboval 88 ločenih bomb. Izstrelili naj bi jih iz artilerijskih havbic, ki jih ukrajinska vojska že uporablja. Paket pomoči vključuje tudi bojna vozila Bradley in Stryker, rakete zračne obrambe in protiminsko opremo, so novinarjem povedali uradniki.

icon-expand Eksplozija kasetne bombe FOTO: Shutterstock

Skupine za človekove pravice so Rusijo in Ukrajino pozvale, naj ne uporabljata kasetnega streliva, ZDA pa, naj ga ne dobavljajo. Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice je prav tako ponovno pozval državi, naj ne uporabljata kasetnih bomb, saj so izjemno nevarne. Ali se bodo Rusija, ZDA in Ukrajina odzvale, je še vprašanja časa. "Kasetno strelivo razprši majhne bombe na veliko območje, od katerih mnoge ne eksplodirajo takoj," je dejala tiskovna predstavnica urada ZN Marta Hurtado. "Lahko pa ubijajo in pohabljajo več let pozneje. Zato je treba njihovo uporabo takoj ustaviti." Tudi nekateri ameriški zakonodajalci so pozvali Bidnovo administracijo, naj orožja ne pošilja, saj trdijo, da so njegovi humanitarni stroški večji od koristi na bojišču.

icon-expand Joe Biden FOTO: AP