'ZDA bodo uničile rusko vojsko, če ta uporabi jedrsko orožje v Ukrajini'

Na vprašanje, ali bi ruska aktivacija jedrskega orožja v Ukrajini v vojno vključila tudi ZDA in Nato, upokojeni general odgovarja, da ne bi šlo za primer, ko bi se aktiviral 5. člen severnoatlantske pogodbe o kolektivni obrambi, saj Ukrajina ni članica Nata. Neglede na to, pa bi bil odgovor Nata in ZDA "primeren". Petraeus je priznal, da bi verjetnost, da bi se sevanje razširilo na države Nata, morda lahko razlagali kot napad na članico.

Dodal je, da si seveda nihče ne želi jedrske eksalacije. "Vendar je potrebno pokazati, da to nikakor ni sprejemljivo."

Petraeus ocenjuje, da se je ruski predsednik Vladimir Putin znašel pod velikim pritiskom zaradi vojaškim neuspehov na fronti ter nasprotovanju mobilizacije. Ocenil je, da je ruski predsednik "obupan".

"Resničnost na bojišču, s katero se sooča, je po mojem mnenju nepovratna," je dejal in dodal, da Putina ne more rešiti niti 'šlampasta' mobilizacija, niti priključitve in prikrite jedrske grožnje. "Nekoč bo treba to priznati. Na neki točki bo moral priti do nekakšnega začetka pogajanj in konca vojne." Dodal je, da se lahko razmere za rusko vojsko na bojišču poslabšajo, vendar tudi uporaba taktičnega jedrskega orožja ne bi spremenila poteka bojev. "Toda grožnjo je treba jemati resno."

Iz Kremlja so medtem sporočili, da favorizirajo "uravnotežen pristop", kar zadeva jedrsko orožje, ki ni osnovan na emocijah. Gre za odziv na besede čečenskega voditelja Ramazana Kadirova, ki se je zavzel za uporabo taktičnega jedrskega orožja v Ukrajini, poroča Reuters.

Medtem pa britansko obrambno ministrstvo meni, da je malo verjetno, da bi Rusija lahko uporabila jedrsko orožje v Ukrajini. Obrambni minister Wallace je dejal, da kljub temu, da je uporaba jedrskega orožja del vojaške doktrine, ni verjetno, da bi Putin zaigral na to karto, saj bi bilo to povsem nesprejemljivo za njegove zaveznike na Kitajskem in v Indiji.

Senator Marco Rubio meni, da ima Putin dve možnosti, in sicer vzpostavitev obrambnih linij ali pa izguba ozemlja. Rubio je dejal, da je "povsem verjetno", da bi ruske sile lahko napadle točke, na katerih orožje z zahoda prihaja v Ukrajino, vključno z letališči na Poljskem. "Najbolj me skrbi ruski napad na ozemlje Nata, na primer na poljska letališča ali pa katere druge lokacije, ki so namenjene distribuciji pomoči."

"Nato bi se na to moral odzvati. Kako bo to storil, je odvisno od narave in obsega napada," je dejal po poročanju Telegrapha. Glede nevarnost jedrske vojne pa je dejal, da je rizik danes verjetno večji kot je bil pred mesecem dni.