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ZDA bodo usmrtitev vojaka s strelskim vodom prenašale v živo

Washington, 09. 10. 2026 06.53 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
STA M.S.
Nidal Hasan

Ameriško obrambno ministrstvo bo na spletu v živo prenašalo usmrtitev nekdanjega majorja in vojaškega psihiatra Nidala Hasana, ki je leta 2009 v strelskem napadu v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi. Usmrtitev je predvidena za 3. december, je potrdil Pentagon.

Pred potrditvijo predvidenega datuma usmrtitve je obrambni minister ZDA Pete Hegseth v četrtek napovedal, da bodo izvršitev smrtne kazni neposredno v živo prenašali na spletu, rekoč, da morajo ljudje razumeti, da imajo takšna dejanja resne posledice, je poročal portal Axios.

Nidal Hasan je 5. novembra 2009 v oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 in ranil 30 ljudi. Civilni policist, ki se je odzval na napad, ga je ustrelil in delno ohromil. Vojaška porota ga je leta 2013 obsodila na smrt. Hasan se je na sojenju zagovarjal sam, ni poklical prič ali podal lastnega pričanja, prav tako ni poskušal zanikati obtožb.

Napad je izvedel zaradi ameriških vojaških operacij v Iraku in Afganistanu. Bil je v stiku z domnevnim pripadnikom teroristične mreže Al Kaida Anvarjem al Avlakijem, ki je pozneje umrl v ameriškem napadu v Jemnu.

Pete Hegseth je prenos v živo zagovarjal s tezo, da morajo ljudje razumeti težo svojih dejanj.
Pete Hegseth je prenos v živo zagovarjal s tezo, da morajo ljudje razumeti težo svojih dejanj.
FOTO: AP

Pentagon je v začetku tedna sporočil, da je predsednik Donald Trump odobril Hasanovo usmrtitev. Če bo izvedena po načrtu, bo to prva usmrtitev pripadnika ameriške vojske po letu 1961 in prva vojaška usmrtitev s strelskim vodom po drugi svetovni vojni.

Tudi civilne usmrtitve s strelskim vodom so v ZDA redke. To metodo trenutno dovoljujejo v zveznih državah Idaho, Mississippi, Oklahoma, Južna Karolina in Utah. Južna Karolina je leta 2025 izvedla prvo usmrtitev s strelskim vodom v državi in prvo tovrstno usmrtitev v ZDA po 15 letih.

Zadnja javna usmrtitev v ZDA je bila izvedena leta 1936, ko so v Kentuckyju obesili Raineyja Betheo, obsojenega na smrt zaradi posilstva.

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zda usmrtitev nidal hasan

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KOMENTARJI8

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royayers
09. 10. 2026 08.31
bolniki.
Odgovori
0 0
MarkoE
09. 10. 2026 08.26
"vzgojno" in "poučno". Ni kaj; civilizacija v vsem sovjem sijaju. sarkaem.press
Odgovori
-1
0 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
09. 10. 2026 08.25
Zelo barbarsko. Desni nas vodijo nazaj v srednji vek.
Odgovori
-1
0 1
MarkoE
09. 10. 2026 08.32
Mogoče, amapk levi so pa nas pripeljali do "desnih".
Odgovori
0 0
kakorkoliže
09. 10. 2026 08.22
Svetu vladajo norci, že nekaj časa.
Odgovori
-1
1 2
SpamEx
09. 10. 2026 08.19
bolniki
Odgovori
-1
1 2
mackon08
09. 10. 2026 08.03
Tem nesposobnržem je treba povedati, da za to rabijo prave naboje ne maneverske.
Odgovori
+0
2 2
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