ZDA bodo usmrtitev vojaka s strelskim vodom prenašale v živo

Pred potrditvijo predvidenega datuma usmrtitve je obrambni minister ZDA Pete Hegseth v četrtek napovedal, da bodo izvršitev smrtne kazni neposredno v živo prenašali na spletu, rekoč, da morajo ljudje razumeti, da imajo takšna dejanja resne posledice, je poročal portal Axios.

Nidal Hasan je 5. novembra 2009 v oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 in ranil 30 ljudi. Civilni policist, ki se je odzval na napad, ga je ustrelil in delno ohromil. Vojaška porota ga je leta 2013 obsodila na smrt. Hasan se je na sojenju zagovarjal sam, ni poklical prič ali podal lastnega pričanja, prav tako ni poskušal zanikati obtožb.

Napad je izvedel zaradi ameriških vojaških operacij v Iraku in Afganistanu. Bil je v stiku z domnevnim pripadnikom teroristične mreže Al Kaida Anvarjem al Avlakijem, ki je pozneje umrl v ameriškem napadu v Jemnu.