ZDA bodo začele kopenske napade proti kartelom

"Glede kartelov bomo zdaj začeli napadati na kopnem. Karteli vodijo Mehiko. Zelo, zelo žalostno je gledati, kaj se je zgodilo v tej državi. Ampak karteli jo vodijo in vsako leto v naši državi ubijejo od 250.000 do 300.000 ljudi," je Trump dejal v pogovoru za televizijo Fox News.

Predsednikove izjave prihajajo po ameriškem napadu na Venezuelo pretekli konec tedna, v katerem so v Caracasu zajeli tudi venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. V okviru kampanje boja proti mamilarskim kartelom so ZDA od septembra ubile tudi več kot sto ljudi v napadih na ladje, ki so domnevno prevažale droge, tarča so bila tudi že venezuelska pristanišča.

Napadi v Mehiki bi še bolj zaostrili napetosti v regiji. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je v ponedeljek dejala, da Ameriki - Severna in Južna - ne pripadata nobeni velesili. Trump pa je v nedeljo pozval mehiško voditeljico, naj mu dovoli poslati ameriške vojake v boju proti kartelom v Mehiki, kar je po njegovih besedah zavrnila.

Medtem se je kolumbijski predsednik Gustavo Petro s Trumpom dogovoril za "skupni ukrep" proti gverilcem, ki tihotapijo kokain, na meji z Venezuelo, je v četrtek sporočil kolumbijski notranji minister Armando Benedetti. Voditelja sta se v sredo prvič po ameriškem napadu na Venezuelo pogovarjala po telefonu, potem ko je Trump z vojaško akcijo zagrozil tudi Kolumbiji.

Trump in Petro sta se po navedbah Benedettija zavezala k skupnim ukrepom proti zadnji večji kolumbijski oboroženi gverilski skupini Nacionalni osvobodilni vojski (ELN). Kolumbija jo obtožuje napadov in ugrabitev kolumbijskih vojakov ter umikov v zaledne baze v Venezueli.