ZDA čez noč znova napadle hutijske cilje v Jemnu

Predsednik ZDA Joe Biden je sporočil, da je sam ukazal napade, potem ko je bilo njegovo opozorilo o tem, da se bodo ZDA odzvale, če bodo Hutiji nadaljevali z napadi na ladje v Rdečem morju, preslišano. " Vojaške sile ZDA so danes po mojem navodilu skupaj z Združenim kraljestvom in ob podpori Avstralije, Bahrajna, Kanade in Nizozemske uspešno izvedle napade na številne cilje v Jemnu, ki jih uporabljajo hutijski uporniki za ogrožanje svobodne plovbe na eni najpomembnejših vodnih poti na svetu ," je v četrtek sporočil Biden.

Washington se je doslej od izbruha zadnje vojne med Izraelom in Hamasom 7. oktobra lani izogibal neposrednim napadom na Jemen, ki ga večinoma nadzirajo hutiji s podporo Irana, ker ni želel razširiti konflikta po regiji ali povečati napetosti. Vendar pa so napadi začeli resno ogrožati svetovno trgovino in ZDA so že lani sestavile koalicijo držav za obrambo ladij. Hutijski napadi z brezpilotnimi letali in raketami na plovila so namreč velika podjetja prisilili, da preusmerijo svoje ladje, kar je povečalo strah, da se bodo cene goriva dvignile, dobavne verige pa prekinjene.

Medtem je slišati vse več opozoril pred dodatno eskalacijo razmer v regiji. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v petek vse vpletene strani pozval k zadržanosti, podobni pozivi so prišli tudi s Kitajske.

V Varnostnem svetu ZN ostra izmenjava mnenj

Na temo omenjenih napadov se je v petek sestal tudi Varnostni svet ZN. Zasedanje je minilo v znamenju ostrih kritik ruskega veleposlanika Vasilija Nebenzije, ki je ostro napadel ZDA in preostale države, ki so sodelovale v napadih na hutije v Jemnu. Označil jih je za kršenje mednarodnega prava ter za brezobzirnost brez utemeljitve in ocenil, da bi se bilo potrebno po mednarodnem pravu pogajati s hutiji. Kritike je usmeril tudi proti ameriškemu onemogočanju sprejemanja resolucij o Gazi, napadom v Siriji in drugim potezam ZDA.

Veleposlanica ZDA Linda Thomas Greenfield pa je v odgovor nanizala dosedanje napade hutijev na ladje v Rdečem morju in dejala, da so si jemenski uporniki drznili napasti tudi ameriške helikopterje, ki so potem potopili tri njihove čolne. Zatrdila je, da so bili napadi na hutije nujno potrebni in proporcionalni zato, da onemogočijo nepremišljene napade jemenskih upornikov na mednarodni ladijski promet v Rdečem morju. Dodala je še, da so bili napadi povsem v skladu z mednarodnim pravom in pravico do samoobrambe v skladu z 51. členom Ustanovne listine ZN. Ruskega predstavnika je zbodla, da pred napadi hutijev ni varen nihče, niti Rusija, potem ko so jemenski uporniki po navedbah britanskega BBC po pomoti napadli ruski tanker. Poudarila je, da se je moralo od novembra lani kar 2000 ladij preusmeriti zaradi hutijev, ki so napadli ladje iz več kot 20 držav in pri tem zajeli talce, ki jih še niso izpustili.

Slovenski predstavnik Samuel Žbogar je obsodil napade hutijev v Rdečem morju in dejal, da sta svoboda plovbe in pomorska varnost ključnega pomena. Vendar pa je dodal, da morajo biti vsi ukrepi za obrambo plovil pred napadi izvedeni ob popolnem spoštovanju mednarodnega prava. Poudaril je načela razlikovanja, nujnosti, sorazmernosti in previdnosti ter opozoril, da so prebivalci Jemna v letih spopadov zelo trpeli in si zaslužijo trajni mir. "Nikomur ni v interesu, da bi prišlo do nadaljnje nevarne eskalacije na Bližnjem vzhodu," je opozoril in dodal, da nedavni dogodki v regijo vnašajo novo dinamiko, ki lahko še dodatno zaplete že tako razgrete razmere. Pozval je k umiritvi napetosti in dodal, da so potrebna skupna prizadevanja združenega Varnostnega sveta, da bi se izognili padcu v brezno.