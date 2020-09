Biden objavil svoje davke, Trump zahteva pregled ušes za elektronske naprave

Na milijone Američanov bo danes ponoči spremljajo prvo izmed treh soočenj Donalda Trumpain Joeja Bidna. Soočenje bomo ponoči spremljali tudi na naši spletni strani.

Prvo soočenje, ki bo potekalo v Clevelandu, bo vodil Chris Wallaces Fox News, med glavnimi temami pa so pandemija koronavirusa, gospodarski kazalci, množični protesti, rasni problemi in policijsko nasilje, integriteta volitev in dosežki obeh kandidatov. Ena izmed glavnih tem bo tudi imenovanje nove vrhovne sodnice. Trump in republikanci za mesto na vrhovnem sodišču predlagajo konzervativko Amy Coney Barrett, ter napovedujejo, da jo bodo imenovali po hitrem postopku še pred volitvami. Demokrati na drugi strani vztrajajo, da bi mesto moral zapolniti novi predsednik po volitvah.

Gre za teme, ki prevladujejo v nacionalni debati pred volitvami, Biden pa bo tudi brez Wallaca najverjetneje skušal vključiti še Trumpove davke, potem ko je New York Times objavil, da je samorazglašeni milijarder leta 2016 in 2017 plačal le po 750 dolarjev dohodnine.