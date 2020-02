ZDA državam pobude Tri morja obljubljajo milijardo evrov

ZDA namreč že dlje zagovarjajo neodvisnost Evropske unije od ruskega plina in želijo preprečiti projekt Severni tok 2. Tako so med drugim uveljavile sankcije proti podjetjem, ki sodelujejo pri gradnji. Nemčija, kjer naj bi se sklenil plinovod, podpira gradnjo.

Pobuda Tri morja združuje 12 držav med Jadranskim, Črnim in Baltskim morjem - Avstrijo, Bolgarijo, Češko, Estonijo, Hrvaško, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Poljsko, Romunijo, Slovaško in Slovenijo. Namenjena je krepitvi gospodarskega sodelovanja in povezovanja. Pobuda ima že od začetka jasno podporo ZDA. O ameriškem odtisu v pobudi pričajo tudi načrti za diverzifikacijo plinske oskrbe z ameriškim utekočinjenim plinom, ki so med projekti iniciative.

ZDA nameravajo ob podpori ameriškega kongresa nameniti do milijardo dolarjev financiranja državam srednje in vzhodne Evrope v pobudi Tri morja, je danes na varnostni konferenci dejal Pompeo. "Naš cilj je spodbuditi investicije zasebnega sektorja v njihov energetski sektor," je povedal.

Pompeo je danes tudi zavrnil očitke, ki so na varnostni konferenci leteli na ZDA in vse slabše sodelovanje Zahoda. Zaveznice v Evropi je pozval, da naj skupaj z ZDA stremijo k politični svobodi in sodelovanju suverenih držav."Zahod zmaguje, skupaj bomo zmagali," je zagotovil Pompeo.

V več delih svojega govora se je vsebinsko postavil nasproti nemškemu predsedniku Frank-Walterju Steinmeierju, ki je v petek govoril o slabih časih za svet in mednarodno sodelovanje. "Vedno so obstajali ljudje, ki so bili črnogledi," je povedal Pompeo.