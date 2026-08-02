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ZDA dvignile opozorilno stopnjo za Ceuto, v torek izredni sestanek EU

Ceuta, 02. 08. 2026 08.36 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.P.
Migranti vdrli v Ceuto

Po vdoru več tisoč migrantov iz Maroka v špansko severnoafriško eksklavo Ceuta so Združene države posodobile potovalna opozorila za Španijo in dvignile opozorilno stopnjo za Ceuto. Zaradi razmer na tem območju in zaostrovanja napetosti med evropskimi državami je EU za torek sklicala nujno srečanje notranjih ministrov. Oglasil se je tudi španski kralj Felipe VI., ki je izrazil zaskrbljenost in ogorčenje zaradi dogodkov v Ceuti in Melilli.

Kralj Felipe VI. je izrazil "veliko zaskrbljenost in ogorčenje" zaradi "resnih" dogodkov, ki so se zgodili v Ceuti in Melilli, poroča RTVE.es.

Ob tem je poudaril, da je treba sprejeti vse ukrepe, ki prebivalcem teh dveh avtonomnih mest na severu Afrike "na enoten, jasen in odločen način izražajo podporo". "Država mora zagotoviti njihovo varnost in preprečiti, da bi se ti dogodki, ki so povzročili tudi žalostno in tragično izgubo več deset življenj, ponovili," je dejal monarh.

Sestanek ministrov EU

Notranji ministri držav EU se bodo v torek sestali na izrednem sestanku, ki bo potekal prek videokonference. Na njem bodo razpravljali o migracijski krizi v Ceuti, v katero je v četrtek iz Maroka nezakonito vstopilo 50.000 migrantov.

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Španija je namreč zahtevala sestanek po tem, ko je več evropskih voditeljev, tudi slovenski premier Janez Janša, na glavne evropske odločevalce poslalo pismo, v katerem pozivajo k takojšnjemu in usklajenemu evropskemu odzivu na zaostrene migracijske razmere v španski enklavi Ceuta. Za sestanek je zaprosilo tudi 22 drugih držav, ki so kritizirale politiko španske vlade glede regularizacije migrantov.

Preberi še Sanchez po pismih voditeljev: 'V nasprotju z najosnovnejšo zdravo pametjo'

Španski premier Pedro Sanchez je v odgovoru obžaloval odziv nekaterih evropskih vlad, ki je po njegovi oceni "precej neenakomeren", ter v lastnem pismu Bruslju izrazil nezadovoljstvo z odnosom nekaterih držav do krize v Ceuti.

Meni namreč, da je odnos voditeljev motiviran s predsodki, lažnimi novicami, nevednostjo ali političnimi interesi. Poudaril je tudi, da to ni le v nasprotju z evropskim pravom, humanitarnim pravom in načeli solidarnosti, ki nas združujejo, temveč da je tudi "v nasprotju z dolgoročnimi interesi Evrope in z najosnovnejšo zdravo pametjo, saj Ceuta ni del schengenskega območja in praktično ni več nobenih nezakonitih migrantov, ki bi jih bilo treba vrniti".

Vračanje migrantov v Maroko
Vračanje migrantov v Maroko
FOTO: AP

Španija ima namreč po podatkih Frontexa eno najmanj prepustnih zunanjih meja v Evropski uniji, saj je število nezakonitih vstopov za pol manjše od števila v Italiji v zadnjih letih (2021–2026). V prvih urah po vdoru migrantov v Ceuto pa jih je španska vlada v Maroko vrnila že večino.

Notranji minister Fernando Grande-Marlaska je v soboto zatrdil, da so se "razmere v 24 urah obrnile", čeprav je predsednik avtonomnega mesta Ceuta slednje zanikal in trdil, da se mesto "ni vrnilo v normalno stanje", ker je na njegovih ulicah še vedno veliko migrantov in ker med prebivalci vlada "zaskrbljenost".

ZDA poostrile opozorila

Ameriško zunanje ministrstvo je posodobilo svoje potovalno opozorilo za Španijo in zvišalo posebno opozorilo za Ceuto na 3. stopnjo, poroča RTVE.es. Ameriške oblasti svojim državljanom svetujejo, naj glede na varnostne razmere ponovno premislijo o morebitnih potovanjih v to avtonomno mesto.

Stopnja tveganja za preostali del Španije sicer v ZDA ostaja na 2. stopnji, in sicer prebivalcem zaradi tveganja terorizma in možnosti motenj javnega reda svetujejo "izjemno previdnost" za celotno ozemlje Španije.

State Department je navedel še, da lahko "množičen in nenadzorovan prihod migrantov iz Maroka v Ceuto povzroči nepredvidljive in nevarne varnostne razmere" in spomnil, da je "Španija zaradi teh resnih razmer na območje napotila vojsko, nacionalno policijo in civilno gardo".

španija ceuta migranti zda eu

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