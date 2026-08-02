ZDA dvignile opozorilno stopnjo za Ceuto, v torek izredni sestanek EU

Kralj Felipe VI. je izrazil "veliko zaskrbljenost in ogorčenje" zaradi "resnih" dogodkov, ki so se zgodili v Ceuti in Melilli, poroča RTVE.es.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Migranti vdrli v Ceuto AP

Migranti vdrli v Ceuto AP

Migranti vdrli v Ceuto AP





Ob tem je poudaril, da je treba sprejeti vse ukrepe, ki prebivalcem teh dveh avtonomnih mest na severu Afrike "na enoten, jasen in odločen način izražajo podporo". "Država mora zagotoviti njihovo varnost in preprečiti, da bi se ti dogodki, ki so povzročili tudi žalostno in tragično izgubo več deset življenj, ponovili," je dejal monarh.

Sestanek ministrov EU

Notranji ministri držav EU se bodo v torek sestali na izrednem sestanku, ki bo potekal prek videokonference. Na njem bodo razpravljali o migracijski krizi v Ceuti, v katero je v četrtek iz Maroka nezakonito vstopilo 50.000 migrantov.

Na morju med poskusom dosega španske obale umrlo 67 ljudi.

Španija je namreč zahtevala sestanek po tem, ko je več evropskih voditeljev, tudi slovenski premier Janez Janša, na glavne evropske odločevalce poslalo pismo, v katerem pozivajo k takojšnjemu in usklajenemu evropskemu odzivu na zaostrene migracijske razmere v španski enklavi Ceuta. Za sestanek je zaprosilo tudi 22 drugih držav, ki so kritizirale politiko španske vlade glede regularizacije migrantov.

Španski premier Pedro Sanchez je v odgovoru obžaloval odziv nekaterih evropskih vlad, ki je po njegovi oceni "precej neenakomeren", ter v lastnem pismu Bruslju izrazil nezadovoljstvo z odnosom nekaterih držav do krize v Ceuti. Meni namreč, da je odnos voditeljev motiviran s predsodki, lažnimi novicami, nevednostjo ali političnimi interesi. Poudaril je tudi, da to ni le v nasprotju z evropskim pravom, humanitarnim pravom in načeli solidarnosti, ki nas združujejo, temveč da je tudi "v nasprotju z dolgoročnimi interesi Evrope in z najosnovnejšo zdravo pametjo, saj Ceuta ni del schengenskega območja in praktično ni več nobenih nezakonitih migrantov, ki bi jih bilo treba vrniti".

Vračanje migrantov v Maroko FOTO: AP

Španija ima namreč po podatkih Frontexa eno najmanj prepustnih zunanjih meja v Evropski uniji, saj je število nezakonitih vstopov za pol manjše od števila v Italiji v zadnjih letih (2021–2026). V prvih urah po vdoru migrantov v Ceuto pa jih je španska vlada v Maroko vrnila že večino. Notranji minister Fernando Grande-Marlaska je v soboto zatrdil, da so se "razmere v 24 urah obrnile", čeprav je predsednik avtonomnega mesta Ceuta slednje zanikal in trdil, da se mesto "ni vrnilo v normalno stanje", ker je na njegovih ulicah še vedno veliko migrantov in ker med prebivalci vlada "zaskrbljenost".

ZDA poostrile opozorila