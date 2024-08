ZDA, Egipt in Katar pozivajo k obnovitvi pogajanj: 'Čas je, da izpustimo talce'

"Obe strani smo pozvali, naj v četrtek, 15. avgusta, v Dohi ali Kairu nujno nadaljujeta razpravo, da bi odpravili vse preostale vrzeli in nemudoma začeli izvajati dogovor," piše v skupni izjavi, ki so jo podpisali predsednik ZDA Joe Biden, njegov egiptovski kolega Abdel Fatah al Sisi in katarski emir Tamim bin Hamad Al Tani.

V njej opozarjajo obe strani, da ni več časa in izgovorov za nadaljnje odlašanje. "Čas je, da izpustimo talce, začnemo prekinitev ognja in izvajamo ta sporazum," so še zapisali.

Posredniki so v pismu navedli še, da so "pripravljeni predstaviti končni kompromisni predlog, ki bi rešil preostala vprašanja glede izvajanja na način, ki bo izpolnil pričakovanja vseh strani". Kot so pojasnili, sporazum temelji na načelih, ki jih je 31. maja predstavil ameriški predsednik Biden in so bila potrjena z resolucijo Varnostnega sveta ZN, urediti pa je treba le še nekaj podrobnosti.