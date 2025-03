Američani na lovu za jajci: ducat jajc več kot sedem evrov

Po navedbah evropskih industrijskih združenj se je ameriško kmetijsko ministrstvo že obrnilo na Nemčijo, Italijo, Poljsko in Švedsko. A dobava jajc ne bo tako enostavna. Na eni strani so politične napetosti in napovedi predsednika Donalda Trumpa o carinah, na drugi strani niti Evropa nima tolikšnih presežkov jajc, da bi jih lahko izvažala. Upoštevati je treba še dejstvo, da se bliža velika noč, ko poraba v Evropi zraste.

Ena od večjih ovir pa so higienski standardi in pristopi k preprečevanju okužb s salmonelo. Ameriški predpisi namreč zahtevajo, da se mora sveža jajca razkužiti, nato jih je treba hraniti na hladnem, preden jih postavijo na trgovinske police. V Evropski uniji pa varnostni standardi določajo, da se jajca razreda A prodajajo neoprana in brez daljšega obdobja skladiščenja na hladnem. "Imamo dva pristopa, ki se bolj ne bi mogla razlikovati," je za AP povedal predstavnik nemških rejcev Hans-Peter Goldnik.

Američanom vsak dan primanjkuje 50 milijonov jajc

Američani so povpraševanje poslali tudi na Poljsko, ki je ena večjih evropskih proizvajalk. Po besedah direktorice njihove kmetijske zbornice Katarzyne Gawroske je Američane najbolj zanimalo prav vprašanje čiščenja. V večini držav v EU se namreč jajca ne čistijo, saj obstaja bojazen, da bi s tem odstranili tudi naravne zaščitne prevleke z jajčne lupine, kar poveča dovzetnost na okužbe z drugimi bakterijami.

Kljub temu imajo države nekoliko manevrskega prostora in so že pred desetletji dovolile nekakšne kopeli za jajca v pakirnicah. Na Švedskem je tak proces celo norma. Skandinavci bi torej Američanom lahko prodajali jajca, a so Švedi in Norvežani ZDA že obvestili, da presežka jajc za izvoz nimajo.

Ameriški uradniki so povpraševali tudi po Italiji, kjer pa proizvodnja pokrije le nacionalne potrebe. Prav tako se tudi Italijani soočajo z uničujočimi posledicami ptičje gripe.