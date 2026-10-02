ZDA Evropi: Sprostite zaloge dizla, vemo, da sedite na rezervah

ZDA so v četrtek evropskim državam naročile, naj takoj sprostijo rezerve dizelskega goriva, navaja nemški DW. Zahteva sledi Trumpovi sredini napovedi, da bi lahko prepovedal izvoz ameriškega dizla in s tem zajezil rast cen. "Čas je za usklajeno sproščanje zalog dizelskega goriva, saj se bližamo sezoni žetve in zimski sezoni kurilnega olja," je za Fox News povedal ameriški minister za energetiko Chris Wright. Trdi, da je goriva dovolj in da ga je treba spraviti na trg. Tudi ameriški finančni minister Scott Bessent brani Trumpovo zahtevo. Dejal je, da so ZDA sprostile 172 milijonov sodčkov ameriškega dizla in s tem izpolnile sporazum iz marca letos, ki so ga dosegle članice Mednarodne agencije za energijo (IEA). "Od naših zaveznikov pričakujemo, da bodo svoje zaveze podkrepili z dejanji."

Naftne zaloge na Nizozemskem FOTO: Shutterstock

Še bolj neposreden je bil z besedami ameriški predstavnik za trgovino Jamieson Greer. "Vemo, da Francija, Nemčija in Italija sedijo na rezervah ... Seveda jim ne bom polagal besed v usta, ampak mislim, da bi radi imeli skupno vizijo o tem, kako na trg spraviti čim več dizla."

Odziv Evrope