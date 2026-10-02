ZDA Evropi: Sprostite zaloge dizla, vemo, da sedite na rezervah

ZDA so v četrtek evropskim državam naročile, naj takoj sprostijo rezerve dizelskega goriva, navaja nemški DW.
Zahteva sledi Trumpovi sredini napovedi, da bi lahko prepovedal izvoz ameriškega dizla in s tem zajezil rast cen.
"Čas je za usklajeno sproščanje zalog dizelskega goriva, saj se bližamo sezoni žetve in zimski sezoni kurilnega olja," je za Fox News povedal ameriški minister za energetiko Chris Wright. Trdi, da je goriva dovolj in da ga je treba spraviti na trg.
Tudi ameriški finančni minister Scott Bessent brani Trumpovo zahtevo. Dejal je, da so ZDA sprostile 172 milijonov sodčkov ameriškega dizla in s tem izpolnile sporazum iz marca letos, ki so ga dosegle članice Mednarodne agencije za energijo (IEA). "Od naših zaveznikov pričakujemo, da bodo svoje zaveze podkrepili z dejanji."
Še bolj neposreden je bil z besedami ameriški predstavnik za trgovino Jamieson Greer. "Vemo, da Francija, Nemčija in Italija sedijo na rezervah ... Seveda jim ne bom polagal besed v usta, ampak mislim, da bi radi imeli skupno vizijo o tem, kako na trg spraviti čim več dizla."
Odziv Evrope
"Evropska komisija tesno sodeluje z državami članicami EU, da bi ocenila stanje in preučila ustrezne ukrepe za reševanje visokih cen," je v odzivu na ameriško zahtevo sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije.
Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič se je v ZDA sestal z Greerjem, a priznal, da o podrobnostih izvoza ameriškega dizla nista govorila.
Morebitne ameriške prepovedi izvoza dizla si ne morem predstavljati, se je odzval francoski minister za mednarodno trgovino Nicolas Forissier, medtem ko so z nemškega ministrstva za gospodarstvo sporočili, da IEA Berlina še ni pozvala k sprostitvi zalog dizelskega goriva.
Od začetka vojne v Iranu in regiji so se povprečne cene ameriškega dizla zvišale za več kot 70 odstotkov na 1,5 evra na liter. Vse višje cene pa jezijo tudi Trumpove republikance. Ukrepe za nižanje cen predlagajo tudi zaradi prihajajočih novembrskih volitev, na katerih bi lahko prav na račun visokih cen izgubili nadzor nad kongresom.
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