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ZDA Evropi: Sprostite zaloge dizla, vemo, da sedite na rezervah

Washignton, 02. 10. 2026 07.32 pred 1 uro 2 min branja 41

Avtor:
N.L.
Rafinerija BP v Lingenu v Nemčiji

ZDA pod vodstvom Donalda Trumpa so evropske zaveznike, zlasti Nemčijo in Francijo, pozvale, naj sprostijo svoje strateške rezerve dizla in s tem pripomorejo k znižanju cen na trgu. Delovna skupina EU za energijo bo o problematiki razpravljala na izrednem sestanku, medtem ko je bila v četrtek v Nemčiji povprečna cena dizla že 2,409 evra na liter.

ZDA so v četrtek evropskim državam naročile, naj takoj sprostijo rezerve dizelskega goriva, navaja nemški DW.

Zahteva sledi Trumpovi sredini napovedi, da bi lahko prepovedal izvoz ameriškega dizla in s tem zajezil rast cen.

"Čas je za usklajeno sproščanje zalog dizelskega goriva, saj se bližamo sezoni žetve in zimski sezoni kurilnega olja," je za Fox News povedal ameriški minister za energetiko Chris Wright. Trdi, da je goriva dovolj in da ga je treba spraviti na trg.

Tudi ameriški finančni minister Scott Bessent brani Trumpovo zahtevo. Dejal je, da so ZDA sprostile 172 milijonov sodčkov ameriškega dizla in s tem izpolnile sporazum iz marca letos, ki so ga dosegle članice Mednarodne agencije za energijo (IEA). "Od naših zaveznikov pričakujemo, da bodo svoje zaveze podkrepili z dejanji."

Naftne zaloge na Nizozemskem
Naftne zaloge na Nizozemskem
FOTO: Shutterstock

Še bolj neposreden je bil z besedami ameriški predstavnik za trgovino Jamieson Greer. "Vemo, da Francija, Nemčija in Italija sedijo na rezervah ... Seveda jim ne bom polagal besed v usta, ampak mislim, da bi radi imeli skupno vizijo o tem, kako na trg spraviti čim več dizla."

Odziv Evrope

"Evropska komisija tesno sodeluje z državami članicami EU, da bi ocenila stanje in preučila ustrezne ukrepe za reševanje visokih cen," je v odzivu na ameriško zahtevo sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije.

Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič se je v ZDA sestal z Greerjem, a priznal, da o podrobnostih izvoza ameriškega dizla nista govorila.

Morebitne ameriške prepovedi izvoza dizla si ne morem predstavljati, se je odzval francoski minister za mednarodno trgovino Nicolas Forissier, medtem ko so z nemškega ministrstva za gospodarstvo sporočili, da IEA Berlina še ni pozvala k sprostitvi zalog dizelskega goriva.

Od začetka vojne v Iranu in regiji so se povprečne cene ameriškega dizla zvišale za več kot 70 odstotkov na 1,5 evra na liter. Vse višje cene pa jezijo tudi Trumpove republikance. Ukrepe za nižanje cen predlagajo tudi zaradi prihajajočih novembrskih volitev, na katerih bi lahko prav na račun visokih cen izgubili nadzor nad kongresom.

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dizel ZDA energetska kriza Evropska komisija cene goriva

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KOMENTARJI41

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zelen
02. 10. 2026 09.18
s temi šefi ki jih mamo danes v eu pa tud doma drvimo v prepad
Odgovori
0 0
Zaklenjena resnica
02. 10. 2026 09.15
Spet so kavboji vohunili , da vedo
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0 0
Un71
02. 10. 2026 09.15
Kitajska dobro igra tole partijo šaha.... s pomočjo Rusije...
Odgovori
0 0
krpati
02. 10. 2026 09.15
Bi bil čas da se obrnemo na rusko nafto.....pa naj džoni pametuje s svojo demokracijo v svoji deželi.
Odgovori
+1
1 0
obožeobože
02. 10. 2026 09.08
EU sporoča ZDA! Končajte vojno pa bo cena dizla strmoglavila.
Odgovori
+5
5 0
jaro77
02. 10. 2026 09.04
vsak uporabnik zmanjša porabo zq 5%, bo hitr cena nafte kot v covid casih
Odgovori
+1
1 0
deny-p
02. 10. 2026 08.58
Le zakaj si je pokoril venezuelo....
Odgovori
+2
2 0
lokson
02. 10. 2026 08.55
Dobro jutro. Vidim, da so pacienti že v elementu in veselo sproščajo svoje frustracije.
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+2
2 0
r h
02. 10. 2026 08.51
bobiv- ti pa si očitno sklonjen pri Golobu.
Odgovori
+0
2 2
tron3
02. 10. 2026 08.50
Kolikokrat Vam bo potrebno zapisati, da Doni Ve vse, tudi o naših junakih Droginih čajev, jasnooo!! Menda je Junez Osvoboditelj s.p., poslal priporočeno pošto Donu, da ga vabi v Slovenijo, slovenski javnosti pa naklada, da je Doni skor dol padu od vznemirjenosti, ker sta se srečala!!!
Odgovori
+0
4 4
Mistralka26
02. 10. 2026 08.47
Naj Trump raje preneha z vojno. Vsak dogovor zavraca. Zakaj le?
Odgovori
+2
6 4
Da se mene pita..
02. 10. 2026 08.43
Naj 🤡 neha napadat Iran,pa bo šla cena nazaj na 1.43 e za liter.
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+8
12 4
Semek
02. 10. 2026 08.39
on je zakuhal vso vojno in krizo, zdej ko mu pes v guzo skace pa panika. bolje da bi se prikljucili rusom, bi imeli vec od tega, ne pa ta pokvarjena amerika
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+7
10 3
Hind Rami Iyad Rajab
02. 10. 2026 08.35
čudno...iz usa krulijo naj eu sprosti rezerve ...desnaci politikanti od vonderlajdre do janšistov so krulili da bomo vse energente komot dobili iz usa ...od plina do nafte...tudi razni animal castrirani rudarji tukaj so na vse pretege krulili enako...da je Rusija na kolenih in sankcije delujejo...mhmmm...direkt na eu ...
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+9
11 2
bobiv
02. 10. 2026 08.35
S takim prijatlom kot je trump, sovražnikov ne rabiš!
Odgovori
+10
13 3
grumf
02. 10. 2026 08.35
Hehe, desna blazna politika ((Trump, Putin, Bibi) zakuhajo svetovno krizo, krizo, za opranoglavce so krivi levaki.
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+10
11 1
yolli
02. 10. 2026 08.34
Namesto da bi Evropa poskrbela zase in uvozila Rusko nafto raje po navodilih Amerov daje denar z Ameriško orožje za Ukrajino.....Na koncu bomo v Evropi zaradi take politike ostali goli in bosi....
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+13
14 1
slayer2
02. 10. 2026 08.34
Sankcije delujejo, pa to!!!
Odgovori
+10
10 0
Rock8
02. 10. 2026 08.33
A on nam bo sedaj pametoval kaj naj naredimo,pa sam je sprožil vojno z iranom in dvignil cene v nebo...ta pa je višek stvarstva,res
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+11
12 1
Valkidžija
02. 10. 2026 08.41
Ta ima pa res prepih v možganih, olepšano povedano.
Odgovori
+8
8 0
progresivnidaveknastanovanja
02. 10. 2026 08.32
kolikor je so bile nekatere evropske države včasih kolonialne bi EU morala kolonizirati rusijo in norveško : ), ali pa lastni državljani dat putina ležat kamor spada
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-7
1 8
Hind Rami Iyad Rajab
02. 10. 2026 08.39
Putin je izredno redno in poceni oskrboval eu z vsemi potrebnimi energenti
Odgovori
+8
8 0
ne rabimo predsednika
02. 10. 2026 08.48
Drugega kot nafte itak nimajo
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-2
1 3
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