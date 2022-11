ZDA Finski prodajajo raketne sisteme za skoraj 550 milijonov evrov

Novica prihaja v času, ko Finska čaka na odobritev Turčije in Madžarske za vstop v Nato. Pristop Helsinkov k Severnoatlantskemu paktu je spodbudila ruska invazija na Ukrajino. Meja med Finsko in Rusijo je namreč dolga skoraj 1300 kilometrov.

"Ta predlagana prodaja bo podprla zunanjo politiko in nacionalno varnost Združenih držav s krepitvijo varnosti zaupanja vrednega partnerja, ki je pomembna sila za politično stabilnost in gospodarski napredek v Evropi. Za nacionalni interes ZDA je nujno pomagati Finski pri razvoju in vzdrževanju močnih samoobrambnih zmogljivosti," je State Department poudaril v izjavi.

"Finska namerava te obrambne zmogljivosti uporabiti za krepitev zmogljivosti kopenske in zračne obrambe na severnem boku Evrope. Povečanje obrambnih zmogljivosti je bistvenega pomena za obrambo Finske zaradi vse slabših varnostnih razmer v Evropi," so še dodali.