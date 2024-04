ZDA grozi invazija škržatov: hkrati bi se lahko pojavilo več deset milijard žuželk

Škržati so raznolika družina več kot 3000 vrst žuželk, ki jih najdemo po vsem svetu, večino svojega življenja pa preživijo pod zemljo kot ličinke. Na površje pridejo kot odrasli, ki se preoblikujejo in parijo, nato pa živijo še štiri do šest tednov. Nekatere vrste se pojavljajo vsako leto, druge, t. i. periodični škržati, pa vsakih 13 ali 17 let.

Letos naj bi se v Karolini izlegli škržati s 13-letnim ciklom, hkrati pa na srednjem zahodu ZDA skupina škržatov s 17-letnim ciklom. V Illinoisu naj bi se obe skupini prekrivali.