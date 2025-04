Bela hiša: Trump ščiti divje živali, čist zrak in vodo ter sledi znanosti

"Pod predsednikom Donaldom Trumpom se Amerika vrača z okoljskimi politikami, ki temeljijo na realnosti, spodbujajo gospodarsko rast in hkrati ohranjajo standarde za najčistejši zrak in vodo na svetu," navaja sporočilo Bele hiše.

Po vseh ZDA so medtem v torek potekali protesti proti Trumpovim okoljskim politikam. Trump je med drugim umaknil ZDA iz Pariškega podnebnega sporazuma, podpisal izvršni ukaz za pospešeno kurjenje premoga, zveznim državam prepovedal uveljavljanje lastnih okoljskih zakonov in naročil kongresu, naj onemogoči porabo denarja za boj proti podnebnim spremembam, poroča The Hill.

Izpostavlja še ukinitev papirnatih slamic in vrnitev plastičnih, odpravljanje okoljskih regulacij, razvoj javnih zemljišč za energetsko izkoriščanje, uvajanje carin na uvoz lesa in posebej na uvoz iz Kitajske.

Ukinil je zvezne urade, ki nadzorujejo čist zrak, pitno vodo, nacionalne parke in gozdove, ohranjanje narave, ter sprožil množična odpuščanja v osrednjih podnebnih in okoljskih agencijah, kot so Nacionalna vremenska služba, Zvezna agencija za posredovanje v izrednih razmerah (Fema), Agencija za varstvo okolja (EPA) in gozdarska služba.