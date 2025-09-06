ZDA imajo po novem ministrstvo za vojno, ne obrambo: 'Če želite mir, se pripravite na vojno'

Ameriški predsednik Trump je v petek podpisal izvršni ukaz, s katerim je ministrstvo za obrambo preimenoval ministrstvo za vojno. Obrambni minister Pete Hegseth pa bo znan kot minister za vojno. Trump je po podpisu poudaril, da s preimenovanjem v svet pošilja "sporočilo zmage".

Donald Trump med petkovo novinarsko konferenco FOTO: AP icon-expand

Uradno ime ministrstva za obrambo je določeno z zakonom, zato je Donald Trump z izvršnim ukazom odredil, da se novo ime uporablja kot sekundarni naziv. "Mislim, da je to veliko primernejše ime, še posebej glede na trenutno stanje v svetu," je Trump dejal kmalu po podpisu izvršnega ukaza. Po njegovih besedah sprememba v svet pošilja "sporočilo zmage", poroča nemška tiskovna agencija dpa. Preimenovanje največjega ameriškega ministrstva v vojno ministrstvo sicer lahko potrdi le kongres.

Trump je v petek podvomil, ali je odobritev v kongresu potrebna. Kot je dejal, ni prepričan, da je to potrebno, bodo pa preverili. Dodal je, da bo njegova administracija nove nazive uporabljala, čeprav jih ni potrdil kongres. Izvršni ukaz ministru Peteu Hegsethu nalaga tudi, naj priporoči zakonodajne in izvršilne ukrepe za trajno preimenovanje ministrstva, glede na to, da Trump imena uradno ne more spremeniti brez odobritve kongresa. Takoj po podpisu izvršnega ukaza, že 200. v Trumpovem drugem mandatu, je bilo novo ime vidno na spletni strani ministrstva in računih na družbenih omrežjih. Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell pa je ob objavi novega logotipa in poimenovanja zapisal: "Če želite MIR, se pripravite na VOJNO."

Ameriški mediji pa so objavili tudi video posnetek, na katerem je videti delavca, ki s stene ministrstva odstranjuje napis "za obrambo".

