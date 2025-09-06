Svetli način
Tujina

ZDA imajo po novem ministrstvo za vojno, ne obrambo: 'Če želite mir, se pripravite na vojno'

Washington, 06. 09. 2025 09.28 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , K.H.
Ameriški predsednik Trump je v petek podpisal izvršni ukaz, s katerim je ministrstvo za obrambo preimenoval ministrstvo za vojno. Obrambni minister Pete Hegseth pa bo znan kot minister za vojno. Trump je po podpisu poudaril, da s preimenovanjem v svet pošilja "sporočilo zmage".

Donald Trump med petkovo novinarsko konferenco
Donald Trump med petkovo novinarsko konferenco FOTO: AP

Uradno ime ministrstva za obrambo je določeno z zakonom, zato je Donald Trump z izvršnim ukazom odredil, da se novo ime uporablja kot sekundarni naziv.

"Mislim, da je to veliko primernejše ime, še posebej glede na trenutno stanje v svetu," je Trump dejal kmalu po podpisu izvršnega ukaza. Po njegovih besedah sprememba v svet pošilja "sporočilo zmage", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Preimenovanje največjega ameriškega ministrstva v vojno ministrstvo sicer lahko potrdi le kongres.

Izvršni ukaz ministru Peteu Hegsethu nalaga tudi, naj priporoči zakonodajne in izvršilne ukrepe za trajno preimenovanje ministrstva, glede na to, da Trump imena uradno ne more spremeniti brez odobritve kongresa.

Takoj po podpisu izvršnega ukaza, že 200. v Trumpovem drugem mandatu, je bilo novo ime vidno na spletni strani ministrstva in računih na družbenih omrežjih. 

Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell pa je ob objavi novega logotipa in poimenovanja zapisal: "Če želite MIR, se pripravite na VOJNO."

Ameriški mediji pa so objavili tudi video posnetek, na katerem je videti delavca, ki s stene ministrstva odstranjuje napis "za obrambo".

Ministrstvo za vojno sta ustanovila kongres in George Washington leta 1789. Po drugi svetovni vojni se je preimenovalo v Nacionalno vojaško ustanovo (National Military Establishment), spominjajo ameriški mediji. Sprememba zakona iz leta 1949 je nato uradno uvedla ime ministrstvo za obrambo in vzpostavila strukturo, ki velja še danes.

zda ministrstvo za vojno donald trump ministrstvo za obrambo
KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kumul
06. 09. 2025 10.48
Končno. Celo življenje se sprašujem zakaj obrambna ministrstva, če ni minstrstev za agresijo. Zdaj je vse dobilo svoj smisel.
ODGOVORI
0 0
Smalcat
06. 09. 2025 10.39
+1
Lahko g. Trampu ki je že toliko star da mi ne bo treba dolgo gledat v kakšen svet nas tišči
ODGOVORI
1 0
Pauperes Commilitones
06. 09. 2025 10.31
+4
Tu se pa popolnoma strinjam s Trumpom. To bi že zdavnaj morali preimenovati, saj se nikoli pred nikomer niso branili, ampak vedno ustvarjali vojna žarišča po svetu.
ODGOVORI
6 2
proofreader
06. 09. 2025 10.23
+3
Ministrstvo za infrastrukturo je ministrstvo za kolone in počasne vlake.
ODGOVORI
4 1
proofreader
06. 09. 2025 10.23
+6
Ministrstvo za zdravje bi lahko pri nas preimenovali v ministrstvo za čakalne vrste.
ODGOVORI
7 1
proofreader
06. 09. 2025 10.21
+4
Boštjančič bo preimenoval ministrstvo za finance v ministrstvo za kredite.
ODGOVORI
6 2
Zmaga Ukrajini
06. 09. 2025 10.20
-2
Trampelj naj raje svoj smoki ovija okrog prsta in pusti ostale stvari pri miru. Tudi če mu reče ministrstvo za burek, bo to še vedno Pentagon / obrambno ministrstvo / US Army. Ničesar ne spremeni. Le več stroškov, menjave napisov, dopisov, pišem,.... Skratka delo zaradi dela.
ODGOVORI
4 6
proofreader
06. 09. 2025 10.20
+4
Pri nas je ministrica za digitalno preobrazbo prišla v parlament s fascikli papirja.
ODGOVORI
5 1
proofreader
06. 09. 2025 10.18
+6
Pri nas imamo na čelu ministrstva za delo nekoga, ki ni nikoli delal in samo izumlja nove in nove ovire za tiste, ki delajo.
ODGOVORI
7 1
bronco60
06. 09. 2025 10.09
+6
Ameri imajo to ministrstvo za vojno že , odkar so indijance spravli v rezervate. Sej njih dejansko ni še nobeden vojaško napadel na njihovih tleh, v ameriki, zato nima smisla imeti nekaj za obrambo.
ODGOVORI
7 1
Kimberley Echo
06. 09. 2025 10.07
+8
In tako bodo ZDA prodajale orožje, ki ga nimajo, EU ga bo plačala z denarjem, ki ga nima, Ukrajina pa bo to orožje uporabila z vojaki, ki jih nima.
ODGOVORI
11 3
gozdar1
06. 09. 2025 10.22
+0
In rusi bodo še vedno zmagovali samo v domišljiji.
ODGOVORI
3 3
NeXadileC
06. 09. 2025 10.06
+5
Priporočilo. Kdor si ni prebral knjig, ali si ogledal filma George Orwell '1984' in Aldous Huxley 'Brave New World' (Krasni Novi Svet), naj to čimprej stori. Lažje bo razumel, kaj se trenutno s svetom, in pri nas, dogaja.
ODGOVORI
5 0
Fluxx
06. 09. 2025 10.06
+3
Mirovnik Trump.
ODGOVORI
3 0
Pedro Lopez
06. 09. 2025 10.03
+6
No, mi imamo pa ministrstvo za solidarno prihodnost, karkoli to že pomeni.
ODGOVORI
6 0
Quercus
06. 09. 2025 09.56
+6
Najboljše, da ga preimenujejo kar v ministrstvo za invazivne zadeve, glede na to, da ZDA že od konca druge svetovne vojne dalje izvajajo invazije po celem svetu.
ODGOVORI
6 0
SAKOSAKO
06. 09. 2025 09.55
+3
To so spet neke izmišljotine ameriškega klovna, ki jih bo kongres razveljavil!
ODGOVORI
4 1
gozdar1
06. 09. 2025 09.53
+1
Kar mimo kongresa, ki je zakonodajno telo.
ODGOVORI
2 1
Kimberley Echo
06. 09. 2025 10.03
-1
Preimenovanje ni zakon.
ODGOVORI
1 2
Port__CN
06. 09. 2025 09.53
+1
LJUDJE ,KI SPREMINJAJO IMENA BREZ DOSEŠKOV ni bilo nikoli USPEHOV !
ODGOVORI
3 2
Sixten Malmerfelt
06. 09. 2025 09.50
+4
Donyju se trga! Ne more več v postelji, bo pa v pentagonu...
ODGOVORI
5 1
Wolfman
06. 09. 2025 09.48
+1
Kako pa napreduje bolezen pri Trumpu? Nič ne veste, kaj se mu dogaja?
ODGOVORI
2 1
