ZDA in Avstralija ob vpoklicu francoskih veleposlanikov izrazili obžalovanje

"Opustitev projekta podmornic predstavlja nesprejemljivo ravnanje"

Francoski zunanji minister je v izjavi dejal, da je odločitev sprejel francoski predsednik Emmanuel Macron, poroča The New York Times. "Na zahtevo predsednika republike sem se odločil, da na posvet v Pariz takoj odpokličem naša dva veleposlanika v ZDA in Avstraliji," je dejal zunanji minister Jean-Yves Le Drian. "To odločitev upravičuje napoved, ki so jo 15. septembra najavile Avstralija in Združene države Amerike," je še dodal.

To je prvič v zgodovini, da je Francija proti omenjenima državama sprejela tako oster ukrep, poroča Le Monde, ki dodaja, da so ZDA in Francija tradicionalne zaveznice vse od ameriške osamosvojitvene vojne.

Opustitev projekta podmornic, ki sta ga Avstralija in Francija razvijali od leta 2016, predstavlja "nesprejemljivo ravnanje med zavezniki in partnerji," je dejal Le Drian. Posledice teh odločitev "vplivajo na sam koncept naših zavezništev in naših partnerstev" ter na pomen indopacifiške regije za Evropo, je dodal.

Francija bo zato, ker bo Avstralija od ZDA zdaj kupila podmornice na jedrski pogon, ostala brez 65 milijard dolarjev.